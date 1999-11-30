Агата Кристи - Ковер-вертолет, аккорды

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Intro: E | Am | Dm | C | E | Am | C E }x2 Am

 E
Мама, это небыль, мама, это небыль,
 Am
Мама, это не со мной.
 E
Неужели небо, неужели небо,
 Am
Задеваю головой.

Припев:
Am    E        Am       Dm       C
На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги,
C     E          Am
Мы летим а вы ползете, 
Am  C     E   Am
Чудаки вы чудаки.

Проигрыш: E | Am | Dm | C | E | Am | C E | Am

 E
Мама, это правда, мама, это правда,  
 Am
Мама, я опять живой.
 E
Ты уже не плачешь, Ты уже не плачешь,
 Am
Мама полетим со мной.

Припев:
Am    E        Am       Dm       C
На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги,
C     E          Am
Мы летим а вы ползете, 
Am  C     E   Am
Чудаки вы чудаки.

Am    E        Am         Dm          C
На ковре-вертолете ветер бьет в  гла - за,
C      E          Am
Нам хотя бы на излете 
Am    C   E Am
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(Модуляция на 1 тон)

Проигрыш: F# | Bm | Em | D F# | Bm

Проигрыш: F# | Bm | Em | D | F# | Bm | D F# }x2 Bm }}x2

Припев: 
Bm    F#        Bm       Em       D
На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги,
D     F#          Bm
Мы летим а вы ползете, 
Bm  D     F#   Bm
Чудаки вы чудаки.

Bm    F#        Bm       Em       D
На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги,
D     F#          Bm
Мы летим а вы ползете, 
Bm  D     F#   Bm
Чудаки вы чудаки.

C#m    G#        C#m         F#m        E
На ковре-вертолете ветер бьет в  гла - за,
E      G#          C#m
Нам хотя бы на излете 
C#m    E  G# C#m
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