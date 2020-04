Прокрутка

Intro: E | Am | Dm | C | E | Am | C E }x2 Am E Мама, это небыль, мама, это небыль, Am Мама, это не со мной. E Неужели небо, неужели небо, Am Задеваю головой. Припев: Am E Am Dm C На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги, C E Am Мы летим а вы ползете, Am C E Am Чудаки вы чудаки. Проигрыш: E | Am | Dm | C | E | Am | C E | Am E Мама, это правда, мама, это правда, Am Мама, я опять живой. E Ты уже не плачешь, Ты уже не плачешь, Am Мама полетим со мной. Припев: Am E Am Dm C На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги, C E Am Мы летим а вы ползете, Am C E Am Чудаки вы чудаки. Am E Am Dm C На ковре-вертолете ветер бьет в гла - за, C E Am Нам хотя бы на излете Am C E Am Заглянуть за. (Модуляция на 1 тон) Проигрыш: F# | Bm | Em | D F# | Bm Проигрыш: F# | Bm | Em | D | F# | Bm | D F# }x2 Bm }}x2 Припев: Bm F# Bm Em D На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги, D F# Bm Мы летим а вы ползете, Bm D F# Bm Чудаки вы чудаки. Bm F# Bm Em D На ковре-вертолете мимо ра – ду - ги, D F# Bm Мы летим а вы ползете, Bm D F# Bm Чудаки вы чудаки. C#m G# C#m F#m E На ковре-вертолете ветер бьет в гла - за, E G# C#m Нам хотя бы на излете C#m E G# C#m Заглянуть за.