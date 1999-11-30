Альянс - На заре, аккорды

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Am         G
Ровный бег моей судьбы,
Am            F      Em
Ночь, печаль и блеск души,
Dm            G
Лунный свет и майский дождь
Am     F C Am F G C Am C G
В небесах.

Am         G
Долгий век моей звезды,
Am            F      Em
Сонный блеск земной росы,
Dm            G
Громкий смех и райский мед
Am      F C G
В небесах.

G    Am F C G      Am   F  
На заре голоса зовут меня.
G    Am F C G      Am   F  
На заре голоса зовут меня.

Am         G
Солнца свет и сердца звук,
Am            F      Em
Робкий взгляд и сила рук,
Dm            G
Звездный час моей мечты
Am     F C Am F G C Am C G
В небесах.

G    Am F C G      Am   F  
На заре голоса зовут меня...
 
 
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