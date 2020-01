Прокрутка

Am G Ровный бег моей судьбы, Am F Em Ночь, печаль и блеск души, Dm G Лунный свет и майский дождь Am F C Am F G C Am C G В небесах. Am G Долгий век моей звезды, Am F Em Сонный блеск земной росы, Dm G Громкий смех и райский мед Am F C G В небесах. G Am F C G Am F На заре голоса зовут меня. G Am F C G Am F На заре голоса зовут меня. Am G Солнца свет и сердца звук, Am F Em Робкий взгляд и сила рук, Dm G Звездный час моей мечты Am F C Am F G C Am C G В небесах. G Am F C G Am F На заре голоса зовут меня...