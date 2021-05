Прокрутка

C Em С Ненужный кто-то за окном стоял и требовал любви, Em E Я все оставил на потом, я говорил себе: Припев: Am E Am E F C E Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Am E Am E F C E Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица. C Em С Налево дом, направо дом, детишки рыли котлован. Em E Собачка дохлая тайком нашла ириску. Припев: Am E Am E F C E Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Am E Am E F C E Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица. C Em С Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран Em E Плевались звезды, а лифтер узнал всю правду. Припев: Am E Am E F C E Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Am E Am E F C E Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица. C Em С И крыши видели закат, и стены помнили войну Em E А я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив. Припев: Am E Am E F C E Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Am E Am E F C E Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица.