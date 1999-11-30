Аукцыон - Птица, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
C                   Em                      С
Ненужный кто-то за окном стоял и требовал любви,
                    Em        E
Я все оставил на потом, я говорил себе:

Припев:
Am        E      Am          E     F      C     E 
Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
Am        E      Am        E  F       C     E
Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица.

C                   Em                      С
Налево дом, направо дом, детишки рыли котлован.
                    Em        E
Собачка дохлая тайком нашла ириску.

Припев:
Am        E      Am          E     F      C     E 
Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
Am        E      Am        E  F       C     E
Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица.

C                   Em                      С
Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран
                    Em        E
Плевались звезды, а лифтер узнал всю правду.

Припев:
Am        E      Am          E     F      C     E 
Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
Am        E      Am        E  F       C     E
Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица.

C                   Em                   С
И крыши видели закат, и стены помнили войну
                    Em        E
А я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив.

Припев:
Am        E      Am          E     F      C     E 
Не за что биться, нечем делиться, все об одном.
Am        E      Am        E  F       C     E
Стоит ли злиться? Там за окном - птица я птица.
 
 
Свернуть Распечатать

Видео

Аукцыон популярные подборы аккордов

Название композицииMp3ВидеоПросмотров
Дорога
 776
Птица
 567
Орландина
 394
Летел и таял
 217
Зима
 167
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года