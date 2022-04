Прокрутка

Am Dm Позавчера я встретил девушку одну G C Она напомнила мне давнюю весну Am Dm И городок над темно-синею водой E Am И был я тогда молодой Am Dm Над Украиной пролетали облака G C Катила воды темно-синяя река Am Dm И целовался я с Олесею тогда E Am И слушал, как пела вода Припев: Am Dm G Козаче, козаче, козаче C Am Ты побачь як рыченька тэче Dm E Ты послухай як стонэ вода Am Як рэве водограй Am Dm G Сердце дивчины тэж водограй C Am Оберэжно ходы там, где край Dm E Про коханя его не пытай Am Не пытай - лишь шукай. Над Украиной пролетали облака Ждала девчонка молодого казака Но я ушел куда-то вовсе не туда И слушал, как пела вода. Припев. Над Украиной пролетали облака Ждала девчонка молодого казака Но целовался я с Наталкою тогда И слушал, как пела вода. Припев. Информация для тех, кто ни разу не слышал этой песни: в слове козачЕ-ударение на последний слог, ну и на букве "г" стоит хекать по-украински.