Бахыт Компот - Козаче, аккорды

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Am                     Dm
 Позавчера я встретил девушку одну
G                   C
 Она напомнила мне давнюю весну
Am                    Dm
 И городок над темно-синею водой
   E               Am
И был я тогда молодой
Am                 Dm
Над Украиной пролетали облака
G                   C
 Катила воды темно-синяя река
Am                 Dm
 И целовался я с Олесею тогда
    E                 Am
И слушал, как пела вода

Припев:
Am    Dm               G  
  Козаче, козаче, козаче
      C                  Am
Ты побачь як рыченька тэче
       Dm               E
Ты послухай як стонэ вода
              Am  
Як рэве водограй
Am        Dm                G  
  Сердце дивчины тэж  водограй
    C                    Am    
Оберэжно ходы там, где край
       Dm            E
Про коханя его не пытай
                   Am
Не пытай - лишь шукай.

Над Украиной пролетали облака
Ждала девчонка молодого казака
Но я ушел куда-то вовсе не туда
И слушал, как пела вода.

Припев.

Над Украиной пролетали облака
Ждала девчонка молодого казака
Но целовался я с Наталкою тогда
И слушал, как пела вода.

Припев.

Информация для тех, кто ни разу не слышал этой песни:
в слове козачЕ-ударение на последний слог, ну и на букве
"г" стоит хекать по-украински.
 
 
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