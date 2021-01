Прокрутка

Am C A7 Вот пуля просвистела, в грудь попала мне Dm Am F G Спасся я в степи я на лихом коне Am C A7 Но шашкою меня комиссар достал Dm Am F G Покачнулся я и с коня упал. Припев: Am C A7 Хэй, ой да конь мой вороной Dm Am F G Хэй, Да обрез стальной Am C A7 Хэй, да ты густой туман Dm F G Am Хэй, ой да батька-атаман F G Am Да батька-атаман. Am C A7 На одной ноге я пришел с войны Dm Am F G Привязал коня, сел я у жены Am C A7 Но часу не прошло - комиссар пришел Dm Am F G Отвязал коня и жену увел. Припев: x2 Am C A7 Хэй, ой да конь мой вороной Dm Am F G Хэй, Да обрез стальной Am C A7 Хэй, да ты густой туман Dm F G Am Хэй, ой да батька-атаман F G Am Да батька-атаман. Am C A7 Спаса со стены под рубаху снял Dm Am F G Хату подпалил, да обрез достал Am C A7 При Советах жить - торговать свой крест Dm Am F G Сколько нас таких уходило в лес. Припев: Am C A7 Хэй, ой да конь мой вороной Dm Am F G Хэй, Да обрез стальной Am C A7 Хэй, да ты густой туман Dm F G Am Хэй, ой да батька-атаман F G Am Да батька-атаман. F G Am Am Да батька-атаман...