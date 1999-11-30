Чиж - Вот пуля просвистела, аккорды

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     Am                          C     A7 
Вот пуля просвистела, в грудь попала мне
  Dm                     Am    F  G
Спасся я в степи я на лихом коне
    Am               C      A7
Но шашкою меня комиссар достал
 Dm                 Am  F  G
Покачнулся я и с коня упал.

Припев:
	 Am         C            A7
	Хэй, ой да конь мой вороной
	 Dm        Am       F  G
	Хэй, Да обрез стальной
	 Am            C     A7
	Хэй, да ты густой туман
	 Dm         F     G   Am
	Хэй, ой да батька-атаман
	    F     G   Am
	Да батька-атаман.

    Am               C      A7
На одной ноге я пришел с войны
 Dm                 Am  F  G
Привязал коня, сел я у жены
    Am               C      A7
Но часу не прошло - комиссар пришел
 Dm                 Am  F G
Отвязал коня и жену увел.

Припев: x2
	 Am         C            A7
	Хэй, ой да конь мой вороной
	 Dm        Am       F  G
	Хэй, Да обрез стальной
	 Am            C     A7
	Хэй, да ты густой туман
	 Dm         F     G   Am
	Хэй, ой да батька-атаман
	    F     G   Am
	Да батька-атаман.

    Am               C      A7
Спаса со стены под рубаху снял
 Dm                 Am  F  G
Хату подпалил, да обрез достал
    Am               C      A7
При Советах жить - торговать свой крест
 Dm                 Am  F  G
Сколько нас таких уходило в лес.

Припев:
	 Am         C            A7
	Хэй, ой да конь мой вороной
	 Dm        Am       F  G
	Хэй, Да обрез стальной
	 Am            C     A7
	Хэй, да ты густой туман
	 Dm         F     G   Am
	Хэй, ой да батька-атаман
	    F     G   Am
	Да батька-атаман.

            F     G   Am  Am
        Да батька-атаман...
 
 
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