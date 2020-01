Прокрутка

C E Весь день льет дождь Am F Бьет по окнам и по крышам C E И ты все ждешь Am F А хозяйка где-то с рыжим Dm E Am F Ходит по бульварам до темна Dm E Am И опять, опять ты здесь одна C E Весь день льет дождь Am F Дождь, зануда, дождь, зазнайка C E А ты все ждёшь Am F Ждёшь, когда придет хозяйка Dm E Am F Фонари зажгли вечерний свет Dm E Am А её всё дома нет и нет Припев: C E Кукла Маша, кукла Даша Am F Кукла Вера и Наташа Dm E Am F Просто годы детские прошли C E Кукла Маша, кукла Даша, Am F Просто дети стали старше Dm E Am F Просто, просто все мы подросли C E Весь день льет дождь Am F За окном намокли ветки C E Дождь льет, льет дождь Am F Куклу отдадут соседке Dm E Am F Отдадут, не спросят, отдадут Dm E Am Отдадут, руками разведут C E У них малыш Am F Он её поставит в угол C E И ты грустишь Am F Не бросайте люди кукол Dm E Am F И уж скоро полночь на часах Dm E Am И у куклы слезы на глазах Припив 2: C E Кукла Маша, кукла Миша Am F Кукла Саша и Ариша Dm E Am F Просто годы детские прошли C E Кукла Маша, кукла Даша Am F Просто дети стали старше Dm E Am F Просто, просто все мы подросли