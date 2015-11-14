Иванушки International - Кукла, аккорды

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C              E  
Весь день льет дождь
Am            F
Бьет по окнам и по крышам
C        E
И ты все ждешь
Am        F  
А хозяйка где-то с рыжим
Dm           E         Am F
Ходит по бульварам до темна
Dm           E         Am   
И опять, опять ты здесь одна
C              E  
Весь день льет дождь
Am             F
Дождь, зануда, дождь, зазнайка
C        E
А ты все ждёшь
Am           F  
Ждёшь, когда придет хозяйка
Dm            E         Am F
Фонари зажгли вечерний свет
Dm        E         Am  
А её всё дома нет и нет

Припев:
C            E
Кукла Маша, кукла Даша
Am            F
Кукла Вера и Наташа
Dm            E      Am  F
Просто годы детские прошли

C             E
Кукла Маша, кукла Даша,
Am            F
Просто дети стали старше
Dm            E      Am     F
Просто, просто все мы подросли

C              E 
Весь день льет дождь
Am             F
За окном намокли ветки
C           E
Дождь льет, льет дождь
Am            F  
Куклу отдадут соседке
Dm           E         Am  F
Отдадут, не спросят, отдадут
Dm       E         Am   
Отдадут, руками разведут
C       E 
У них малыш
Am             F
Он её поставит в угол
C         E
И ты грустишь
Am          F  
Не бросайте люди кукол
Dm           E         Am F
И уж скоро полночь на часах
Dm        E         Am   
И у куклы слезы на глазах

Припив 2:
C             E
Кукла Маша, кукла Миша
Am            F
Кукла Саша и Ариша
Dm            E      Am  F
Просто годы детские прошли

C             E
Кукла Маша, кукла Даша
Am            F
Просто дети стали старше
Dm            E      Am     F
Просто, просто все мы подросли
 
 
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