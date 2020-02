Прокрутка

Em B7 G B Говорят что некрасиво, некрасиво, некрасиво. Em B Em B7 Отбивать девчонок у друзей своих. Em B7 G B Это так, но ты с Алешкой несчастлива, несчастлива, Em B Em B7 А судьба связала крепко нас троих. Припев: G Em G Em Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить Am C B Не могу я это сделать не могу G Em G Em Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих Am C B Мне не будет в жизни доброго пути Em B7 G B Каждый день с тобой быть рядом и не сметь сказать о главном (вариант: Часто быть с тобою рядом и ...) Em B Em B7 Этого не пожелаешь и врагу Em B7 G B Ну ответь мне "нет" при встрече, что бы стало сердцу легче (вариант: ... , сразу станет сердцу легче) Em B Em B7 И, поверь мне, жить так больше не могу Припев: G Em G Em Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить Am C B Не могу я это сделать не могу G Em G Em Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих Am C B Мне не будет в жизни доброго пути