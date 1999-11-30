Иванушки International - Алешкина любовь, аккорды

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  Em          B7         G          B
Говорят что некрасиво, некрасиво, некрасиво.
 Em       B             Em   B7
Отбивать девчонок у друзей своих.
 Em          B7         G          B
Это так, но ты с Алешкой несчастлива, несчастлива,
 Em       B             Em   B7
А судьба связала крепко нас троих.

Припев:
             G         Em         G          Em
Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить
      Am        C           B
Не могу я это сделать не могу
             G         Em         G           Em
Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих
      Am        C           B
Мне не будет в жизни доброго пути

          Em          B7         G          B
Каждый день с тобой быть рядом и не сметь сказать о главном (вариант: Часто быть с тобою рядом и ...)
 Em       B          Em B7
Этого не пожелаешь и врагу
        Em          B7         G          B
Ну ответь мне "нет" при встрече, что бы стало сердцу легче (вариант: ... , сразу станет сердцу легче)
 Em       B             Em   B7
И, поверь мне, жить так больше не могу

Припев:
             G         Em         G           Em
Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить
      Am        C           B
Не могу я это сделать не могу
             G         Em         G           Em
Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих
      Am        C           B
Мне не будет в жизни доброго пути
 
 
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