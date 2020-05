Прокрутка

D Bm7 F#m7 Half of what I ... D Bm7 F#m7 A7 But I say it ... D Bm7 Am Am7 B7 Gm7(9) Gm7 Julia, Julia, ... D Bm7 F#m7 A7 So I sing a ... D Bm7 Am Am7 B7 Gm7(9) Gm7 Julia, seashell ... D Bm7 F#m7 A7 D So I sing a song ... BRIDGE: C#m D Her hair of floating ... Bm7 Bm6 F#m2 F#m F#m(D) F#m Glimmering, ... D Bm7 Am Am7 B7 Gm7(9) Gm7 Julia, Julia, ... D Bm7 F#m7 A7 D So I sing a song ... D Bm7 F#m When I cannot ... D Bm7 F#m7 A7 I can only speak ... D Bm7 Am Am7 B7 Gm7(9) Gm7 Julia, sleeping ... D Bm7 F#m7 A7 So I sing a ... D Bm7 Am Am7 B7 Gm7(9) Gm7 Mmm ... Calls ... D Bm7 A D A D F#m7 A7 Dmaj7 So I sing a song ... Am7: 5 0 5 5 5 7 Gm7(9): 3 0 3 3 3 5 Bm6: 7 x 6 7 7 x F#m2: 2 4 4 2 2 4 F#m(D): 2 4 4 2 3 2 Текст!!! Julia (Lennon/McCartney) Half of what I say is meaningless But I say it just to reach you, Julia Julia, Julia, oceanchild, calls me So I sing a song of love, Julia Julia, seashell eyes, windy smile, calls me So I sing a song of love, Julia Her hair of floating sky is shimmering, glimmering, In the sun Julia, Julia, morning moon, touch me So I sing a song of love, Julia When I cannot sing my heart I can only speak my mind, Julia Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me So I sing a song of love, Julia Hum hum hum hum...calls me So I sing a song of love for Julia, Julia, Julia