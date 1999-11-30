Мумий Тролль - Медведица, аккорды

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Am           F
В слезах парнишка
        C         E
Ему соврала я немножко
Am           F
Сдала подружка
        C         E
Должно быть ей сейчас так стыдно
Am           F
А мне что делать?
        C         E
И мне теперь не оправдаться
Am          F
Найду другого
        C         E
Чтобы не плакал и не обижался

Припев:
 Am     F  
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая
    Am   F C E
Медведица
 Am     F
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая

Am           F
В слезах парнишка
        C         E
Ему соврала я немножко
Am           F
Сдала подружка
        C         E
Должно быть ей сейчас так стыдно
Am           F
А мне что делать?
        C         E
И мне теперь не оправдаться
Am          F
Найду другого
        C         E
Чтобы не плакал и не обижался

 Am     F
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая
    Am   F C E
Медведица

 Am     F
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая
    Am   F C E
Медведица

 Am     F
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая
 Am     F
Медведица
           C          E
То ли большая, то ли малая

 Am     F
Мерещится
           C          E
То ли большая, то ли малая
    Am   F C E
Медведица
 
 
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