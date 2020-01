Прокрутка

Am F В слезах парнишка C E Ему соврала я немножко Am F Сдала подружка C E Должно быть ей сейчас так стыдно Am F А мне что делать? C E И мне теперь не оправдаться Am F Найду другого C E Чтобы не плакал и не обижался Припев: Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F C E Медведица Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F В слезах парнишка C E Ему соврала я немножко Am F Сдала подружка C E Должно быть ей сейчас так стыдно Am F А мне что делать? C E И мне теперь не оправдаться Am F Найду другого C E Чтобы не плакал и не обижался Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F C E Медведица Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F C E Медведица Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F Медведица C E То ли большая, то ли малая Am F Мерещится C E То ли большая, то ли малая Am F C E Медведица