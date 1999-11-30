Мумий Тролль - Вдруг ушли поезда, аккорды

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Intrо: Am Em F }x2

Verse1:
  Am                           B
  Словно вдруг напившись ночь свет забыла отключить,
          Bb          E
  Так было светло-о губы, шепот, вино - ооооо.
  Am                           B
  Шофер сизый сказал, сверясь с картой страны,
          Bb          E
  Посмотреть на мосты, сигареты, цветы.
  Am                           B
  И ушли поезда, увезли в другой край
          Bb          E
  От тебя далеко далеко далеко, лайлайлалалалай.

Сhоrus:
       F                          
  Но пусть это все достанется мне, 
    Am
  готов выплетать я тебя на траве,
        F                                   G
  На лбу, на стекле, на снегу, на бетонном полу.
      F                          
  И, если не жаль сокровищ таких, 
        Am
  раздели их со мной или оставь посмотреть
    F                            
  Пусть краем глаза через сто лет 
  G                                E
  или даже с других планет в телескоп.

Verse 2:
  Am                           B
  Срезав крылья о стекло, задохнувшись петлей,
          Bb          E
  Самолет до звезды добежит, пролетит над головою стрелой.
  Am                           B
  Пропадем насовсем, сгинем вдруг в океан,
          Bb          E
  Никогда не любим, не забыт, не открыт, дамдамдадададам.

Сhоrus:
       F                          
  Но пусть это все достанется мне, 
    Am
  готов выплетать я тебя на траве,
        F                                   G
  На лбу, на стекле, на снегу, на бетонном полу.
      F                          
  И, если не жаль сокровищ таких, 
        Am
  раздели их со мной или оставь посмотреть
    F                            
  Пусть краем глаза через сто лет 
  G                                E
  или даже с других планет в телескоп.

Intrо: Am Em F }x4
       Am
 
 
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