Intrо: Am Em F }x2 Verse1: Am B Словно вдруг напившись ночь свет забыла отключить, Bb E Так было светло-о губы, шепот, вино - ооооо. Am B Шофер сизый сказал, сверясь с картой страны, Bb E Посмотреть на мосты, сигареты, цветы. Am B И ушли поезда, увезли в другой край Bb E От тебя далеко далеко далеко, лайлайлалалалай. Сhоrus: F Но пусть это все достанется мне, Am готов выплетать я тебя на траве, F G На лбу, на стекле, на снегу, на бетонном полу. F И, если не жаль сокровищ таких, Am раздели их со мной или оставь посмотреть F Пусть краем глаза через сто лет G E или даже с других планет в телескоп. Verse 2: Am B Срезав крылья о стекло, задохнувшись петлей, Bb E Самолет до звезды добежит, пролетит над головою стрелой. Am B Пропадем насовсем, сгинем вдруг в океан, Bb E Никогда не любим, не забыт, не открыт, дамдамдадададам. Сhоrus: F Но пусть это все достанется мне, Am готов выплетать я тебя на траве, F G На лбу, на стекле, на снегу, на бетонном полу. F И, если не жаль сокровищ таких, Am раздели их со мной или оставь посмотреть F Пусть краем глаза через сто лет G E или даже с других планет в телескоп. Intrо: Am Em F }x4 Am