Мумий Тролль - Время тепла, аккорды

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Intro:
   Am                Asus4             Am                Asus4
E|--------12-------|-----------------|--------12-------|-----------------|
B|----------13--15-|-----------------|----------13--15-|-----------------| GU
G|-----14-----14---|-----------------|-----14-----14---|-----------------| IT
D|---14--14--------|-----------------|---14--14--------|-----------------| AR
A|-12--------------|-----------------|-12--------------|-----------------|

A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| BА
E|-----------------|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-5-5---5-5-5---5-| SS

Verse:
   Am                Em                F                 Em
E|--------12-------|---------7-------|-----------------|-----------------|
B|----------13--13-|-----------8---8-|--------10-------|--------12-------| GU
G|-----14-----14---|-----9-------9---|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-| IT
D|---14--14--------|---9---9---------|---7---7-----7---|---9---9-----9---| AR
A|-12------------x/|-7---------------|-8---------------|-10--------------|

A|-----------------|-----------------|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА
E|-5-5---5-5-5---5-|-0-0---0-0-0---0-|-1-1---1-1-1---1/|-----------------| SS

   Dm      Am        Em                F                 Em
E|-----------------|-----7-----------|-----------------|-----------------|
B|---13------------|--------10-------|--------10-------|--------12-------| GU
G|-10--10------14--|-----------9---9-|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-| IT
D|-----------14----|---9---------7---|---7---7-----7---|---9---9-----9---| AR
A|---------12----x/|-7---------------|-8---------------|-10--------------|

A|-5-5---3---------|-7-7---7-7-7-----|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА
E|---------5-5---5-|-----------------|-1-1---1-1-1---1/|-----------------| SS

   Dm                Am                Em                F
E|-----------------|---12------------|---------7-------|-----------------|
B|--------13-------|-----13--15------|-----------8---8-|--------10-------| GU
G|-----10---10--10-|-------14--------|-----9-------9---|-----7-----7---7-| IT
D|---12--12---12---|-----------------|---9---9---------|---7---7-----7---| AR
A|-12--------------|-12------------x/|-7---------------|-8---------------|

A|-5-5---5-5-5---3-|-----------------|-7-7---7-7-7-----|-1-1---1-1-1---1-| BА
E|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-----------------|-----------------| SS

   Em                Dm                Am                Em
E|-----------------|-----------------|---12------------|---------7-------|
B|--------12-------|---------13------|-----13--15------|-----------8---8-| GU
G|-----9-----9---9-|-----14------14--|-------14--------|-----9-------9---| IT
D|---9---9-----9---|12-15--15--15--15|-----------------|---9---9---------| AR
A|-10--------------|-----------------|-12--------------|-7---------------|

A|-7-7---7-7-7---7-|-5-5---5-5-5---5-|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА
E|-----------------|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-----------------| SS

   F                 Em                Dm                Em
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|--------10-------|--------12-------|--------13-------|--------12-------| GU
G|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-|-----10---10--10-|-----9-----9---9-| IT
D|---7---7-----7---|---9---9-----9---|---12--12---12---|---9---9-----9---| AR
A|-8---------------|-10--------------|-12--------------|-10--------------|

A|-----------------|/7-7---7-7-7---7-|-5-5---5-5-5---5-|-7-7---7-7-7---7-| BА
E|-1-1---1-1-1---1-|-----------------|-----------------|-----------------| SS

  Am          Em           F         Em   Dm
  Время тепла время любви время мягких дождей
   Am  Em            F          Em       Dm
  Настоящие или из сна время старых друзей
  Am     Em        F        Em   Dm
  Незаметно за край и оставит меня
  Am        Em        F        Em Dm Em
  Время словно не знает где такая мечта

Chorus:
   Dm   Em
  Небо нас
  F      G   Dm
  Или небо меня
  Em          Dm       Em     F
  Друг не скажет прощай никогда
           F         G G
  Враг посмотрит в глаза

Verse 2:
  Am         Em            F
  Время обман там где любовь
         Em        Dm
  Время верить в себя
   Am  Em              F
  Настоящее время для нас
             Em        Dm
  Жизнь проста как стрела
  Am        Em       F          Em        Dm
  Кем-то пущена в мир  не вернуть  не поймать
  Am     Em          F        Em  Dm Em
  Ты живи чтобы жить a ищи что искать

Chorus:
   Dm   Em
  Небо нас
  F      G   Dm
  Или небо меня
  Em          Dm       Em     F
  Друг не скажет прощай никогда
           F         G G
  Враг посмотрит в глаза

Bridge:
     Dm         Em         F      Em
  Высоко в небесах  где одни небеса
          Dm      Em
  Время хватит на всех
          F F Em Em Dm Em F G Dm Em F G
  Небом станет...   земля

Intro: Dm Em F G }x6 Dm
 
 
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