Intro: Am Asus4 Am Asus4 E|--------12-------|-----------------|--------12-------|-----------------| B|----------13--15-|-----------------|----------13--15-|-----------------| GU G|-----14-----14---|-----------------|-----14-----14---|-----------------| IT D|---14--14--------|-----------------|---14--14--------|-----------------| AR A|-12--------------|-----------------|-12--------------|-----------------| A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| BА E|-----------------|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-5-5---5-5-5---5-| SS Verse: Am Em F Em E|--------12-------|---------7-------|-----------------|-----------------| B|----------13--13-|-----------8---8-|--------10-------|--------12-------| GU G|-----14-----14---|-----9-------9---|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-| IT D|---14--14--------|---9---9---------|---7---7-----7---|---9---9-----9---| AR A|-12------------x/|-7---------------|-8---------------|-10--------------| A|-----------------|-----------------|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА E|-5-5---5-5-5---5-|-0-0---0-0-0---0-|-1-1---1-1-1---1/|-----------------| SS Dm Am Em F Em E|-----------------|-----7-----------|-----------------|-----------------| B|---13------------|--------10-------|--------10-------|--------12-------| GU G|-10--10------14--|-----------9---9-|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-| IT D|-----------14----|---9---------7---|---7---7-----7---|---9---9-----9---| AR A|---------12----x/|-7---------------|-8---------------|-10--------------| A|-5-5---3---------|-7-7---7-7-7-----|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА E|---------5-5---5-|-----------------|-1-1---1-1-1---1/|-----------------| SS Dm Am Em F E|-----------------|---12------------|---------7-------|-----------------| B|--------13-------|-----13--15------|-----------8---8-|--------10-------| GU G|-----10---10--10-|-------14--------|-----9-------9---|-----7-----7---7-| IT D|---12--12---12---|-----------------|---9---9---------|---7---7-----7---| AR A|-12--------------|-12------------x/|-7---------------|-8---------------| A|-5-5---5-5-5---3-|-----------------|-7-7---7-7-7-----|-1-1---1-1-1---1-| BА E|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-----------------|-----------------| SS Em Dm Am Em E|-----------------|-----------------|---12------------|---------7-------| B|--------12-------|---------13------|-----13--15------|-----------8---8-| GU G|-----9-----9---9-|-----14------14--|-------14--------|-----9-------9---| IT D|---9---9-----9---|12-15--15--15--15|-----------------|---9---9---------| AR A|-10--------------|-----------------|-12--------------|-7---------------| A|-7-7---7-7-7---7-|-5-5---5-5-5---5-|-----------------|-7-7---7-7-7---7-| BА E|-----------------|-----------------|-5-5---5-5-5---5-|-----------------| SS F Em Dm Em E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| B|--------10-------|--------12-------|--------13-------|--------12-------| GU G|-----7-----7---7-|-----9-----9---9-|-----10---10--10-|-----9-----9---9-| IT D|---7---7-----7---|---9---9-----9---|---12--12---12---|---9---9-----9---| AR A|-8---------------|-10--------------|-12--------------|-10--------------| A|-----------------|/7-7---7-7-7---7-|-5-5---5-5-5---5-|-7-7---7-7-7---7-| BА E|-1-1---1-1-1---1-|-----------------|-----------------|-----------------| SS Am Em F Em Dm Время тепла время любви время мягких дождей Am Em F Em Dm Настоящие или из сна время старых друзей Am Em F Em Dm Незаметно за край и оставит меня Am Em F Em Dm Em Время словно не знает где такая мечта Chorus: Dm Em Небо нас F G Dm Или небо меня Em Dm Em F Друг не скажет прощай никогда F G G Враг посмотрит в глаза Verse 2: Am Em F Время обман там где любовь Em Dm Время верить в себя Am Em F Настоящее время для нас Em Dm Жизнь проста как стрела Am Em F Em Dm Кем-то пущена в мир не вернуть не поймать Am Em F Em Dm Em Ты живи чтобы жить a ищи что искать Chorus: Dm Em Небо нас F G Dm Или небо меня Em Dm Em F Друг не скажет прощай никогда F G G Враг посмотрит в глаза Bridge: Dm Em F Em Высоко в небесах где одни небеса Dm Em Время хватит на всех F F Em Em Dm Em F G Dm Em F G Небом станет... земля Intro: Dm Em F G }x6 Dm