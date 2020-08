Прокрутка

Am E F Здравствуй еще раз здравствуй Fm C Привет красавцы здравствуй E E Забрызгали все красной лаской Am E F Давлю воспоминания пастой Fm C Боли ужасной помочь не сможет гель E E Даже фастум. Проигрыш: Am | Dm | E | E Am E F Так классно не как тогда всене опасно Fm C Вот только как-то мимо кассы E E И я и ты совсем другие очень касты Припев: Am E7 Ни тебе здравствуй ни до свидания E7 Am Только заплаты на шрамопоминание Am E7 Ни тебе здравствуй и ни до свидания E7 Am Только заплаты на шрамопоминание Am E F До свидания теперь уж точно до свидания Fm C Драгоценное мое созданье E E до свидания Am E F Эти шрамы нам как напоминание Fm C О рискованных свиданиях E E Леской горло перетягивая Припев: Am E7 Ни тебе здравствуй ни до свидания E7 Am Только заплаты на шрамопоминание Am E7 Ни тебе здравствуй и ни до свидания E7 Am Только заплаты на шрамопоминание e|-------------------------------------------------------------------------------------------8--| B|-----------------------------8---------------------------------------------------------5/8----| G|---9---9-7-5-9---------9---9---9-7----------7---7-5-4-7-----5-h7---9-7-5-4---7---9------------| D|----------------------------------------------------------------------------------------------| A|----------------------------------------------------------------------------------------------| E|----------------------------------------------------------------------------------------------| e|----------------------------------------------------------------------------------| B|-----------------------------8----------------------------------------------------| G|---9---9-7-5-9-------------9---9-7----------7---7-5-4-7-----5---7-5-7-7-5---------| D|--------------------------------------------------------------------------7-------| A|----------------------------------------------------------------------------------| E|----------------------------------------------------------------------------------|