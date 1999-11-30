Мумий Тролль - Здравствуйдосвидания, аккорды

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        Am E               F
Здравствуй еще раз здравствуй
    Fm                  C   
Привет красавцы здравствуй
              E            E
Забрызгали все красной лаской

        Am E           F
Давлю воспоминания пастой
    Fm                  C   
Боли ужасной помочь не сможет гель
       E  E
Даже фастум.

Проигрыш: Am | Dm | E | E 

        Am E               F
Так классно не как тогда всене опасно
    Fm                 C   
Вот только как-то мимо кассы
              E            E
И я и ты совсем другие очень касты

Припев:
           Am                E7
Ни тебе здравствуй ни до свидания
           E7               Am
Только заплаты на шрамопоминание
           Am                E7
Ни тебе здравствуй и ни до свидания
           E7               Am
Только заплаты на шрамопоминание

        Am E               F
До свидания теперь уж точно до свидания
    Fm                C   
Драгоценное мое созданье 
      E    E
до свидания

        Am E               F
Эти шрамы нам как напоминание
    Fm               C   
О рискованных свиданиях 
              E       E
Леской горло перетягивая

Припев:
           Am                E7
Ни тебе здравствуй ни до свидания
           E7               Am
Только заплаты на шрамопоминание
           Am                E7
Ни тебе здравствуй и ни до свидания
           E7               Am
Только заплаты на шрамопоминание

e|-------------------------------------------------------------------------------------------8--|
B|-----------------------------8---------------------------------------------------------5/8----|
G|---9---9-7-5-9---------9---9---9-7----------7---7-5-4-7-----5-h7---9-7-5-4---7---9------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------|

e|----------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------8----------------------------------------------------|
G|---9---9-7-5-9-------------9---9-7----------7---7-5-4-7-----5---7-5-7-7-5---------|
D|--------------------------------------------------------------------------7-------|
A|----------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------|
 
 
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