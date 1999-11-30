Наутилус Помпилиус - Прощальное письмо (Гудбай Америка), аккорды

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E       Am          C   F
Когда умолкнут все песни,
   G          E 
Которых я не знаю,
Am                    Dm        
В терпком воздухе крикнет
    C            E          Am     
Последний мой бумажный пароход.

E           Am   C F
Good-bye Америка, о,
       G         E
Где я не был никогда.
    Am       Dm      
Прощай навсегда.
C
Возьми банджо,
    E              A7
Сыграй мне на прощанье.
                           F        
На-на на-на на-на на-на най-на 
                           F        
На-на на-на на-на на-на най-на 
                           F        
На-на на-на на-на на-на най-на 
A7                         F  E
На-на на-на на-на на-на най-нана    

E       Am          C F
Мне стали слишком малы
   G          E 
Твои тертые джинсы.
Am               Dm        
Нас так долго учили     
    C            E     A7     
Любить твои запретные плоды.

E       Am       C F
Good-bye Америка, о,
   G          E        
Где я не буду никогда.
Am            Dm        
Услышу ли песню,
    C            E    Am     
Которую запомню навсегда.
                           F        
Да-да да-да да-да да-да дай-дадай 
                           F        
Да-да да-да да-да да-да дай-дадай 
                           F        
Да-да да-да да-да да-да дай-дадай 
A7                         F    E
Да-да да-да да-да да-да дай-дадай    

Проигрыш: E Am C G G E Am Dm C E Am F A7 F E
 
 
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