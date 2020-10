Прокрутка

E Am C F Когда умолкнут все песни, G E Которых я не знаю, Am Dm В терпком воздухе крикнет C E Am Последний мой бумажный пароход. E Am C F Good-bye Америка, о, G E Где я не был никогда. Am Dm Прощай навсегда. C Возьми банджо, E A7 Сыграй мне на прощанье. F На-на на-на на-на на-на най-на F На-на на-на на-на на-на най-на F На-на на-на на-на на-на най-на A7 F E На-на на-на на-на на-на най-нана E Am C F Мне стали слишком малы G E Твои тертые джинсы. Am Dm Нас так долго учили C E A7 Любить твои запретные плоды. E Am C F Good-bye Америка, о, G E Где я не буду никогда. Am Dm Услышу ли песню, C E Am Которую запомню навсегда. F Да-да да-да да-да да-да дай-дадай F Да-да да-да да-да да-да дай-дадай F Да-да да-да да-да да-да дай-дадай A7 F E Да-да да-да да-да да-да дай-дадай Проигрыш: E Am C G G E Am Dm C E Am F A7 F E