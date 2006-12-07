Наутилус Помпилиус - Прогулки по воде, аккорды

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Вступление:
   Em                                  B7
e|-7--7--7-----------7--7--7-----7-----5--5--5-----------5--5--5-----5-----| 
B|-8--------8--8--8-----------8-----8--7--------7--7--7-----------7-----7--|  
G|-9-----------------------------------8-----------------------------------|   
                                                                                  x2
   Am                                  Em                                       /  
e|-5--5--5-----------5--5--5-----5-----------------------------------7-----|   /
B|-5--------5--5--5-----------5-----5--8--8--8--8--7--5--8--8--8--8-----8--|  /
G|-5-----------------------------------------------------------------------| /

   G                 D                 Am                Em
e|-7-----7h8------10-10---87-5--------5-----8--87---5--------------------|
B|-8-----------------------------------5-----------------87--5-----------|
G|-7-----------------------------------5---------------------------------|
D|-5-----------------------------------7---------------------------------|

   G                 D                 B7                B-9     (B7)
e|----7-----7--------------------------------------------------------------|
B|-8-----8-----------------10----10--------10---10---10-----7-----7----(7)-|
G|-------------------1211----11-------------(11)-------------(8)---(8)-----|
D|-------------------------------------109--------10----98-----------------|

   G                 D                 Am                Em
e|-7-----7h8------10-10---87-5--------5-----8--87---5-------------------|
B|-8-----------------------------------5-----------------87--5----------|
G|-7-----------------------------------5--------------------------------|
D|-5-----------------------------------7--------------------------------|

   G                 D                 B7                B-9
e|----7-----7-----------------------------------------------------5-------|
B|-8-----8-----------------10----10--------10---10-------------7----------|
G|-------------------1211----11-------------(11)-----------8--------------|
D|-------------------------------------109--------------7-----------------|

   B-9               B7
e|------(5)-8----(5)----5-----5--------------------------------------------|
B|----7--------7-----7-----7-----7-----7-----------------------------------|
G|-8-------------------------------(8)-------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|

      Em
С причала рыбачил апостол Андрей,
      B7
А Спаситель ходил по воде.
      Am
И Андрей доставал из воды пескарей,
      Em
А Спаситель погибших людей.

      Em
И Андрей закричал: "Я покину причал,
      B7
Если ты не откроешь секрет!"
      Am
А Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей!
      Em
Никакого секрета здесь нет...

Припев:
	   G                D
	  Видишь, там на горе
	  Am              Em
	  Возвышается крест:
	       G                D
	  Под ним - десяток солдат,
	  B7              B-9 B7
	  Повиси-ка на не - ем...
          G             D
 	  А когда надоест,
          Am               Em
	  Возвращайся назад
	     C               G
	  Гулять по воде, гулять по воде,
	     D                B-9 B7
	  Гулять по воде со мно - ой..."

Проигрыш: G | D | Am | Em | G | D | B7 | B-9 B7
          G | D | Am | Em | C | G | D  | B7 | B-9 | B7

      Em
- Но Учитель, на касках блистают рога
      B7
Черный ворон кружит над крестом
      Am
Объясни мне сейчас пожалей дурака
      Em
А распятье оставь на потом

      Em
Онемел тут Спаситель и топнул в сердцах
      B7
По водной глади ногой
      Am
- Ты и верно дурак! - и Андрей в слезах
      Em
Побрел с пескарями домой

Припев: x2
	   G                D
	  Видишь, там на горе
	  Am              Em
	  Возвышается крест:
	       G                D
	  Под ним - десяток солдат,
	  B7              B-9 B7
	  Повиси-ка на не - ем...
          G             D
 	  А когда надоест,
          Am               Em
	  Возвращайся назад
	     C               G
	  Гулять по воде, гулять по воде,
	     D                B-9 B7
	  Гулять по воде со мно - ой..."

Кода:
   Em                                  B7
e|-7--7--7-----------7--7--7-----7-----5--5--5-----------5--5--5-----5-----| 
B|-8--------8--8--8-----------8-----8--7--------7--7--7-----------7-----7--|  
G|-9-----------------------------------8-----------------------------------|   
                                                                                 x2
   Am                                  Em                                       /  
e|-5--5--5-----------5--5--5-----5-----------------------------------7-----|   /
B|-5--------5--5--5-----------5-----5--8--8--8--8--7--5--8--8--8--8-----8--|  /
G|-5-----------------------------------------------------------------------| /

   Em
e|-7-----------------|
B|-8-----------------|
G|-9-----------------|

Комментарий автора:

Музыка - Вячеслав Бутусов.
Слова - Илья Кормильцев.

1). Используемые апликатуры:
B7  = x21202
B-9 = x21212

2). Строчка "Гулять по воде со мной" в последнем случае обыгрывается следующим образом: D  | B7 | B-9 | B7
 
 
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Аппликатуры аккордов

Аккорд EmАккорд B7Аккорд AmАккорд GАккорд DАккорд B-9Аккорд C
fomkafomka
автор подбора аккордов
1,659,560 2,811 07.12.2006
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