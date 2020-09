Прокрутка

Вступление: Em B7 e|-7--7--7-----------7--7--7-----7-----5--5--5-----------5--5--5-----5-----| B|-8--------8--8--8-----------8-----8--7--------7--7--7-----------7-----7--| G|-9-----------------------------------8-----------------------------------| x2 Am Em / e|-5--5--5-----------5--5--5-----5-----------------------------------7-----| / B|-5--------5--5--5-----------5-----5--8--8--8--8--7--5--8--8--8--8-----8--| / G|-5-----------------------------------------------------------------------| / G D Am Em e|-7-----7h8------10-10---87-5--------5-----8--87---5--------------------| B|-8-----------------------------------5-----------------87--5-----------| G|-7-----------------------------------5---------------------------------| D|-5-----------------------------------7---------------------------------| G D B7 B-9 (B7) e|----7-----7--------------------------------------------------------------| B|-8-----8-----------------10----10--------10---10---10-----7-----7----(7)-| G|-------------------1211----11-------------(11)-------------(8)---(8)-----| D|-------------------------------------109--------10----98-----------------| G D Am Em e|-7-----7h8------10-10---87-5--------5-----8--87---5-------------------| B|-8-----------------------------------5-----------------87--5----------| G|-7-----------------------------------5--------------------------------| D|-5-----------------------------------7--------------------------------| G D B7 B-9 e|----7-----7-----------------------------------------------------5-------| B|-8-----8-----------------10----10--------10---10-------------7----------| G|-------------------1211----11-------------(11)-----------8--------------| D|-------------------------------------109--------------7-----------------| B-9 B7 e|------(5)-8----(5)----5-----5--------------------------------------------| B|----7--------7-----7-----7-----7-----7-----------------------------------| G|-8-------------------------------(8)-------------------------------------| D|-------------------------------------------------------------------------| Em С причала рыбачил апостол Андрей, B7 А Спаситель ходил по воде. Am И Андрей доставал из воды пескарей, Em А Спаситель погибших людей. Em И Андрей закричал: "Я покину причал, B7 Если ты не откроешь секрет!" Am А Спаситель ответил: "Спокойно, Андрей! Em Никакого секрета здесь нет... Припев: G D Видишь, там на горе Am Em Возвышается крест: G D Под ним - десяток солдат, B7 B-9 B7 Повиси-ка на не - ем... G D А когда надоест, Am Em Возвращайся назад C G Гулять по воде, гулять по воде, D B-9 B7 Гулять по воде со мно - ой..." Проигрыш: G | D | Am | Em | G | D | B7 | B-9 B7 G | D | Am | Em | C | G | D | B7 | B-9 | B7 Em - Но Учитель, на касках блистают рога B7 Черный ворон кружит над крестом Am Объясни мне сейчас пожалей дурака Em А распятье оставь на потом Em Онемел тут Спаситель и топнул в сердцах B7 По водной глади ногой Am - Ты и верно дурак! - и Андрей в слезах Em Побрел с пескарями домой Припев: x2 G D Видишь, там на горе Am Em Возвышается крест: G D Под ним - десяток солдат, B7 B-9 B7 Повиси-ка на не - ем... G D А когда надоест, Am Em Возвращайся назад C G Гулять по воде, гулять по воде, D B-9 B7 Гулять по воде со мно - ой..." Кода: Em B7 e|-7--7--7-----------7--7--7-----7-----5--5--5-----------5--5--5-----5-----| B|-8--------8--8--8-----------8-----8--7--------7--7--7-----------7-----7--| G|-9-----------------------------------8-----------------------------------| x2 Am Em / e|-5--5--5-----------5--5--5-----5-----------------------------------7-----| / B|-5--------5--5--5-----------5-----5--8--8--8--8--7--5--8--8--8--8-----8--| / G|-5-----------------------------------------------------------------------| / Em e|-7-----------------| B|-8-----------------| G|-9-----------------|