Ногу Свело - Лилипутская любовь, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Вступление: Dm G Am | Dm C G Am

Am                   G           Am
Хочу иметь детей, я только от тебя
Am             G   Em             Am
Пуская ты лилипу-у-ут, а я горбатая
Am                   G           Am
Забудь что все во круг, толкают и плюют
Am             G   Em        Am
Возьми мое тепло и ласку и уют
Am          Dm          G   Am
Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь,
Am         Dm        C
Ты знаешь дам, дам, дам
G                        Am
Тебя в обиду милый я не дам.
Am          Dm          G Am
Ты слышишь дам, дам, да-а-м,
Am         Dm        C 
Ты знаешь динь, динь, динь
G                        Am
Теперь ты будешь милый моим.

Am                   G           Am
Но как-то раз с утра, я выпал из окна
Am             G   Em             Am
Я счастлив был с тобой, прощай моя жена
Am                   G           Am
А ночь придет опять, но ты не будешь спать
Am             G   Em             Am
А сядешь в уголок и будешь вспоминать
Am          Dm          G Am
Ты пела динь, динь, ди-и-нь
Am         Dm        C
Шептала дам, дам, дам,
G                        Am
Тебя в обиду милый я не дам.
Am          Dm        G Am
Ты пела дам, дам, да-а-м
Am         Dm        C
Шептала динь, динь, динь
G                  Am
Мне хорошо с тобою...

Am          Dm          G   Am
Вырос сын баскетболистом, я-ха-ха-ха 
Am         Dm        C
Волосатым мускулистым, я-ха-ха-ха
G                        Am
Он быстрей хватает мячик и кидает в даль. У него медаль.
Am          Dm          G   Am
Вырос сын баскетболистом, и-го-го-го
Am         Dm        C
Волосатым мускулистым, и-го-го-го
G                        Am
Он осуществил мечту погибшего отца,

Am          Dm          G   Am
Ты помнишь динь, динь, ди-и-нь
Am         Dm       C
Бывало дам, дам, дам
G                        Am
Мне без тебя так плохо, где ты там
Am          Dm          G  Am
Ты помнишь дам, дам, да-а-м
Am         Dm        C
Бывало динь, динь, динь
G                        Am
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а
Am          Dm          G  Am
Ты помнишь дам, дам, да-а-м
Am         Dm        C
Бывало динь, динь, динь
G                        Am
Теперь ты будешь милый моим.
 
 
Свернуть Распечатать

Видео

Ногу Свело популярные подборы аккордов

Название композицииMp3ВидеоПросмотров
Наши юные смешные голоса
 1,509
Идем на восток
 371
Из Алма-Аты
 273
Наши юные смешные голоса
 269
Лилипутская любовь
 225
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года