Вступление: Dm G Am | Dm C G Am Am G Am Хочу иметь детей, я только от тебя Am G Em Am Пуская ты лилипу-у-ут, а я горбатая Am G Am Забудь что все во круг, толкают и плюют Am G Em Am Возьми мое тепло и ласку и уют Am Dm G Am Ты слышишь динь, динь, ди-и-нь, Am Dm C Ты знаешь дам, дам, дам G Am Тебя в обиду милый я не дам. Am Dm G Am Ты слышишь дам, дам, да-а-м, Am Dm C Ты знаешь динь, динь, динь G Am Теперь ты будешь милый моим. Am G Am Но как-то раз с утра, я выпал из окна Am G Em Am Я счастлив был с тобой, прощай моя жена Am G Am А ночь придет опять, но ты не будешь спать Am G Em Am А сядешь в уголок и будешь вспоминать Am Dm G Am Ты пела динь, динь, ди-и-нь Am Dm C Шептала дам, дам, дам, G Am Тебя в обиду милый я не дам. Am Dm G Am Ты пела дам, дам, да-а-м Am Dm C Шептала динь, динь, динь G Am Мне хорошо с тобою... Am Dm G Am Вырос сын баскетболистом, я-ха-ха-ха Am Dm C Волосатым мускулистым, я-ха-ха-ха G Am Он быстрей хватает мячик и кидает в даль. У него медаль. Am Dm G Am Вырос сын баскетболистом, и-го-го-го Am Dm C Волосатым мускулистым, и-го-го-го G Am Он осуществил мечту погибшего отца, Am Dm G Am Ты помнишь динь, динь, ди-и-нь Am Dm C Бывало дам, дам, дам G Am Мне без тебя так плохо, где ты там Am Dm G Am Ты помнишь дам, дам, да-а-м Am Dm C Бывало динь, динь, динь G Am Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а Am Dm G Am Ты помнишь дам, дам, да-а-м Am Dm C Бывало динь, динь, динь G Am Теперь ты будешь милый моим.