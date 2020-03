Прокрутка

Am Am7+ Am7 D Человек и кошка плачут у окошка F Am F E7 Серый дождик каплет прямо на стекло. Am Am7+ Am7 D К человеку с кошкой едет неотложка, F Am D E7 Am G Человеку бедному мозг больной свело. Припев: C G F G Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. C G F E7 Порошок целебный людям он везет. F Am F A7 Человек и кошка порошок тот примут, Dm Am F E7 Am И печаль отступит, и тоска пройдет. Am Am7+ Am7 D Человек и кошка дни с трудом считают, F Am F E7 Вместо неба синего серый потолок. Am Am7+ Am7 D Человек и кошка по ночам летают, F Am D E7 Am G Только сон не вещий - крыльев не дает. Припев: C G F G Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. C G F E7 Порошок целебный людям он везет. F Am F A7 Человек и кошка порошок тот примут, Dm Am F E7 Am И печаль отступит, и тоска пройдет. Am Am7+ Am7 D Где ты, где ты, где ты, белая карета? F Am F E7 В стенах туалета человек кричит. Am Am7+ Am7 D Но не слышат стены, трубы словно вены, F Am D E7 Am G И бачок сливной, как сердце, бешено стучит Припев: C G F G Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. C G F E7 Порошок целебный людям он везет. F Am F A7 Человек и кошка порошок тот примут, Dm Am F E7 Am И печаль отступит, и тоска пройдет.