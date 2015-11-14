Ноль - Человек и кошка, аккорды

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Am         Am7+   Am7      D 
Человек и кошка плачут у окошка
F             Am      F          E7 
Серый дождик каплет прямо на стекло.
Am            Am7+  Am7       D
К человеку с кошкой едет неотложка,
F         Am      D        E7 Am   G  
Человеку бедному мозг больной свело.

   Припев:
     C            G             F         G
     Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
     C          G      F          E7
     Порошок целебный людям он везет.
     F          Am    F            A7
     Человек и кошка порошок тот примут,
     Dm           Am    F  E7        Am
     И печаль отступит, и тоска пройдет.

Am         Am7+   Am7      D 
Человек и кошка дни с трудом считают,
F             Am      F         E7 
Вместо неба синего серый потолок.
Am         Am7+   Am7      D 
Человек и кошка по ночам летают,
F         Am      D        E7 Am   G  
Только сон не вещий - крыльев не дает.

   Припев:
     C            G             F         G
     Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
     C          G      F          E7
     Порошок целебный людям он везет.
     F          Am    F            A7
     Человек и кошка порошок тот примут,
     Dm           Am    F  E7        Am
     И печаль отступит, и тоска пройдет.

Am         Am7+   Am7      D 
Где ты, где ты, где ты, белая карета?
F             Am      F        E7 
В стенах туалета человек кричит.
Am         Am7+   Am7      D 
Но не слышат стены, трубы словно вены,
F         Am      D        E7 Am   G  
И бачок сливной, как сердце, бешено стучит

   Припев:
     C            G             F         G
     Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
     C          G      F          E7
     Порошок целебный людям он везет.
     F          Am    F            A7
     Человек и кошка порошок тот примут,
     Dm           Am    F  E7        Am
     И печаль отступит, и тоска пройдет.

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