Ноль - Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я, аккорды

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Am
Кончился день и за окном темно
C      Am
Я пишу Тебе письмо
Dm
Пляшет карандаш
F
Слова на буквы дробя:
Am
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я


Есть совершенно секретный код
Десять букв, десять нот
Если их сложить
Получатся слова
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я

Припев:
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я

(тихо еще несколько раз)


Я шлю Тебе новогодний привет
Сердце вынимаю и кладу в пакет
Оно будет биться, биться
Колотиться и стучаться


И когда Ты получишь письмо
За Твоим окном тоже будет темно
Ты его читай
Слова на буквы дробя
Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я

Комментарий автора:

Аккорды везде одинаковы
 
 
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flipperralfiflipperralfi
автор подбора аккордов
4,620 6 16.04.2020
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