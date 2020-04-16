Ноль - Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я, аккорды
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Am Кончился день и за окном темно C Am Я пишу Тебе письмо Dm Пляшет карандаш F Слова на буквы дробя: Am Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я Есть совершенно секретный код Десять букв, десять нот Если их сложить Получатся слова Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я Припев: Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я (тихо еще несколько раз) Я шлю Тебе новогодний привет Сердце вынимаю и кладу в пакет Оно будет биться, биться Колотиться и стучаться И когда Ты получишь письмо За Твоим окном тоже будет темно Ты его читай Слова на буквы дробя Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я
Комментарий автора:
Аккорды везде одинаковы
Аппликатуры аккордов
4,620 6 16.04.2020
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