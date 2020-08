Прокрутка

C 1. Если долго, долго, долго, C Если долго по тропинке, C Если долго по дорожке E Dm Топать, ехать и бежать, G7 То, пожалуй, то, конечно, G7 То, наверно, верно, верно, G7 То, возможно, можно, можно, C Можно в Африку прийти. Припев: C G А-а, в Африке реки вот такой ширины, Dm E Am А-а, в Африке горы вот такой вышины, C А-а, крокодилы, бегемоты, Dm А-а, обезьяны, кашалоты, E Am А-а, и зеленый попугай, Dm G7 C А-а, и зеленый попугай. C 2. И как только, только, только, C И как только на дорожке, C И как только на тропинке E Dm Встречу я кого-нибудь, G7 То тому, кого я встречу, G7 Даже зверю, верю, верю, G7 Не забуду - буду, буду, C Буду "Здрасьте!" говорить. Припев: C G А-а, здравствуйте, реки вот такой ширины! Dm E Am А-а, здравствуйте, горы вот такой вышины! C А-а, крокодилы, бегемоты, E Am А-а, обезьяны, кашалоты, Dm G7 C А-а, и зеленый попугай, Dm G7 C А-а, и зеленый попугай. C 3. Но, конечно, но, конечно, C Если ты такой ленивый, C Если ты такой пугливый, E Dm Сиди дома, не гуляй. G7 Ни к чему тебе дороги, G7 Косогоры, горы, горы, G7 Буераки, реки, раки. C Руки, ноги береги! Припев: C G За-ачем тебе море вот такой ширины? Dm E Am За-ачем тебе небо вот такой вышины? C А-а, крокодилы, бегемоты, Dm А-а, обезьяны, кашалоты, E Am А-а, и зеленый попугай, Dm G7 C А-а, и зеленый попугай.