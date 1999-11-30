Песни из кино и мультфильмов - Песенка Красной Шапочки (к/ф "Про Красную Шапочку"), аккорды

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   C
1. Если долго, долго, долго,
   C
   Если долго по тропинке,
   C
   Если долго по дорожке
   E                 Dm
   Топать, ехать и бежать,
   G7
   То, пожалуй, то, конечно,
   G7
   То, наверно, верно, верно,
   G7
   То, возможно, можно, можно,
                     C
   Можно в Африку прийти.  

Припев:       C                          G
        А-а, в Африке реки вот такой ширины,
        Dm           E                   Am
        А-а, в Африке горы вот такой вышины,
        C
        А-а, крокодилы, бегемоты,
        Dm
        А-а, обезьяны, кашалоты,
        E                  Am
        А-а, и зеленый попугай,
        Dm       G7        C  
        А-а, и зеленый попугай.

   C
 2. И как только, только, только,
   C
   И как только на дорожке,
   C
   И как только на тропинке
   E                 Dm
   Встречу я кого-нибудь,
   G7
   То тому, кого я встречу,
   G7
   Даже зверю, верю, верю,
   G7
   Не забуду - буду, буду,
                     C
   Буду "Здрасьте!" говорить. 

Припев:       C                          G
        А-а, здравствуйте, реки вот такой ширины!
        Dm           E                   Am
        А-а, здравствуйте, горы вот такой вышины!
        C
        А-а, крокодилы, бегемоты,
        E                  Am
        А-а, обезьяны, кашалоты,
        Dm       G7        C  
        А-а, и зеленый попугай,
        Dm       G7        C  
        А-а, и зеленый попугай. 

   C
3. Но, конечно, но, конечно,
   C
   Если ты такой ленивый,
   C
   Если ты такой пугливый,
   E                 Dm
   Сиди дома, не гуляй.
   G7
   Ни к чему тебе дороги,
   G7
   Косогоры, горы, горы,
   G7
   Буераки, реки, раки.
                     C
   Руки, ноги береги! 

Припев: 
        C                          G
        За-ачем тебе море вот такой ширины?
        Dm           E                   Am
        За-ачем тебе небо вот такой вышины?
        C
        А-а, крокодилы, бегемоты,
        Dm
        А-а, обезьяны, кашалоты,
        E                  Am
        А-а, и зеленый попугай,
        Dm       G7        C  
        А-а, и зеленый попугай.
 
 
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