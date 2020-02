Прокрутка

C F Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо Dm G И всего только надо опустить паруса C F Здесь наконец мы в блаженной истоме утонем Dm G Подставляя ладони золотому дождю C Dm Здесь можно петь и смеяться, и пальцы купать в жемчугах, F G Можно гулять по бульварам, и сетью лукавых улыбок, C A7 Dm Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок, F G И на базаре потом их по рублю продавать C Dm Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде F G Наши надежды пылают роскошью этого юга, C A7 Dm В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга F G И будем вечно лежать как две морские звезды C Dm F G C В этой безумной C A7 Dm В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга F G C И будем вместе лежать как две морские звезды A7 Dm В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга F G C И будем вечно лежать как две морские звезды