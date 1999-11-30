Ва-БанкЪ - Эльдорадо, аккорды

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 C                                F
Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо
                Dm                G
И всего только надо опустить паруса
  C                                   F
Здесь наконец мы в блаженной истоме утонем
              Dm               G
Подставляя ладони золотому дождю

  C                             Dm
Здесь можно петь и смеяться, и пальцы купать в жемчугах,
 F                            G
Можно гулять по бульварам, и сетью лукавых улыбок,
 C                           A7                 Dm
Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок,
                  F                 G
И на базаре потом их по рублю продавать

 C                            Dm
Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде
 F                   G
Наши надежды пылают роскошью этого юга,
  C                         A7                 Dm
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга
                      F                   G
И будем вечно лежать как две морские звезды

C Dm F G 

  C
В этой безумной  
  C                        A7                  Dm
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга
                       F           G       C
И будем вместе лежать как две морские звезды
                            A7                 Dm
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга
                      F           G       C
И будем вечно лежать как две морские звезды
 
 
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