Вступление (гитара): e|--0--0----------------------------2--2--------------------------------------| B|--0--0-------------1--0-----------1--1-----------7--5-----------------------| G|--2--0-------------3--2-----------2--2-----------5--3-----------------------| D|-------------------2--1-----------1--1-----------7--5------0----------------| A|-------------------3--2--------------------------5--3---------3---3-2-------| E|----------------------------------------------------------------------------| Вступление(бас): D|------------------------------------------------0---------0----------------| A|---------------0--3--2-----------0--0-----2--3-----3---------3---3-2-------| E|--0--0------3----------------------------------------------------------3-2-| Em Постой, не уходи! G Мы ждали лета - пришла зима. B7 Мы заходили в дома, Em C B7 Но в домах шел снег. Em Мы ждали завтрашний день, G Каждый день ждали завтрашний день. B7 Мы прячем глаза Em C B7 за шторами век. Припев: Em В наших глазах крики Вперед! G A Am В наших глазах окрики Стой! Em В наших глазах рождение дня D C И смерть огня. Em В наших глазах звездная ночь, G A B7 В наших глазах потерянный рай, Em В наших глазах закрытая дверь. D C Что тебе нужно? Выбирай! Em Мы хотели пить, не было воды. G Мы хотели света, не было звезды. B7 Мы выходили под дождь B7 И пили воду Em C B7 из луж. Em Мы хотели песен, не было слов. G Мы хотели спать, не было снов. B7 Мы носили траур, Em C B7 оркестр играл туш... Припев: Em В наших глазах крики Вперед! G A Am В наших глазах окрики Стой! Em В наших глазах рождение дня D C И смерть огня. Em В наших глазах звездная ночь, G A B7 В наших глазах потерянный рай, Em В наших глазах закрытая дверь. D C Что тебе нужно? Выбирай!