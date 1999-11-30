Виктор Цой - В наших глазах, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Вступление (гитара):
e|--0--0----------------------------2--2--------------------------------------|
B|--0--0-------------1--0-----------1--1-----------7--5-----------------------|
G|--2--0-------------3--2-----------2--2-----------5--3-----------------------|
D|-------------------2--1-----------1--1-----------7--5------0----------------|
A|-------------------3--2--------------------------5--3---------3---3-2-------|
E|----------------------------------------------------------------------------|
 
Вступление(бас):
D|------------------------------------------------0---------0----------------|
A|---------------0--3--2-----------0--0-----2--3-----3---------3---3-2-------|
E|--0--0------3----------------------------------------------------------3-2-|
 
 Em
 Постой, не уходи!
  G
 Мы ждали лета - пришла зима.
  B7
 Мы заходили в дома,
                  Em C B7
 Но в домах шел снег.
 Em
 Мы ждали завтрашний день,
  G
 Каждый день ждали завтрашний день.
  B7
 Мы прячем глаза 
            Em C B7
 за шторами век.
 
Припев:
            Em
         В наших глазах крики Вперед!
            G            A        Am
         В наших глазах окрики Стой!
            Em
         В наших глазах рождение дня
         D       C
         И смерть огня.
            Em
         В наших глазах звездная ночь,
            G            A        B7
         В наших глазах потерянный рай,
            Em
         В наших глазах закрытая дверь.
         D       C
         Что тебе нужно? Выбирай!
 
 Em
 Мы хотели пить, не было воды.
  G
 Мы хотели света, не было звезды.
  B7
 Мы выходили под дождь
  B7
 И пили воду 
     Em C B7
 из луж.
 Em
 Мы хотели песен, не было слов.
  G
 Мы хотели спать, не было снов.
  B7
 Мы носили траур, 
            Em C B7
 оркестр играл туш...
 
Припев:
            Em
         В наших глазах крики Вперед!
            G            A        Am
         В наших глазах окрики Стой!
            Em
         В наших глазах рождение дня
         D       C
         И смерть огня.
            Em
         В наших глазах звездная ночь,
            G            A        B7
         В наших глазах потерянный рай,
            Em
         В наших глазах закрытая дверь.
         D       C
         Что тебе нужно? Выбирай!
 
 
Свернуть Распечатать

Видео

Виктор Цой популярные подборы аккордов

Название композицииMp3ВидеоПросмотров
Звезда по имени солнце
 32,508
Кукушка
 31,188
Пачка сигарет
 30,124
Группа крови
 22,811
Восьмиклассница
 15,633
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года