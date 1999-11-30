Прокрутка

Вступление: Bm A F#m G e|-2-|-0-----------|-2-|-3---------| b|-3-|-2-3-2-0-2-0-|-2-|-3-3-5-3-2-| g|-4-|-2-----------|-2-|-4---------| d|-4-|-2-----------|-4-|-5---------| a|-2-|-0-----------|-4-|-5---------| e|-2-|-0-----------|-2-|-3---------| Bm A Они говорят: им нельзя рисковать, F#m G Потому что у них есть дом, в доме горит свет. Bm A И я не знаю точно, кто из нас прав, F#m G Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Припев: Bm A F#m G Закрой за мной дверь. Я ухожу. Bm A F#m G Закрой за мной дверь. Я ухожу. Bm A И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, F#m G Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Bm A Посмотри на часы, Посмотри на портрет на стене, F#m G Прислушайся - там, за окном, ты услышишь наш смех. Припев: Bm A F#m G Закрой за мной дверь. Я ухожу. Bm A F#m G Закрой за мной дверь. Я ухожу.