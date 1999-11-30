Виктор Цой - Закрой за мной дверь, я ухожу, аккорды

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Вступление:
  Bm   A            F#m  G
e|-2-|-0-----------|-2-|-3---------|
b|-3-|-2-3-2-0-2-0-|-2-|-3-3-5-3-2-|
g|-4-|-2-----------|-2-|-4---------|
d|-4-|-2-----------|-4-|-5---------|
a|-2-|-0-----------|-4-|-5---------|
e|-2-|-0-----------|-2-|-3---------|

Bm                         A
Они говорят: им нельзя рисковать,
                      F#m                 G
Потому что у них есть дом, в доме горит свет.
Bm                             A
И я не знаю точно, кто из нас прав,
                    F#m                 G
Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед.

Припев:
        Bm               A         F#m G
        Закрой за мной дверь. Я ухожу.
        Bm               A         F#m G
        Закрой за мной дверь. Я ухожу.

Bm                         A
И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет,
                      F#m                 G
Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех.
Bm                         A
Посмотри на часы, Посмотри на портрет на стене,
                      F#m                 G
Прислушайся - там, за окном, ты услышишь наш смех.

Припев:
        Bm               A         F#m G
        Закрой за мной дверь. Я ухожу.
        Bm               A         F#m G
        Закрой за мной дверь. Я ухожу.
 
 
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