Вступление: Em Emmaj7 Em7 Em6 Am B E Am B Em Моя любовь - нежданная печаль, Am B E Путь несказанных грез. Am B Em И все, о чем так долго я мечтал, Am B E Нечаянно сбылось. Am G7 C Припев: Моя любовь, Dm Em Am Тебя мне не увидеть, нет, Dm E Am С тобой мне не расстаться, нет. G7 C Тебя увидел я, Dm Em Как белую звезду, Am Dm E A Что светит нам в вечерней синей мгле. Em Emmaj7 Em7 Em6 Ты промелькнула и исчезла в вышине, Am Dm G B D# Звезда любви в прекрасном сне. Em Emmaj7 Em7 Em6 Исчезла ты, но я успел тебе сказать, Am B E Чтоб путь ты озарила мне. Am G7 C Припев: Моя любовь, Dm Em Am Тебя мне не увидеть, нет, Dm E Am С тобой мне не расстаться, нет. G7 C Тебя увидел я, Dm Em Как белую звезду, Am Dm E A Что светит нам в вечерней синей мгле.