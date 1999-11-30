Владимир Кузьмин - Моя любовь, аккорды

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Вступление: Em Emmaj7 Em7 Em6 Am B E

  Am       B        Em
  Моя любовь - нежданная печаль,
  Am      B            E
  Путь несказанных грез.
  Am          B      Em
  И все, о чем так долго я мечтал,
  Am   B         E
  Нечаянно сбылось.

        Am G7    C
Припев: Моя любовь,
          Dm         Em      Am
        Тебя мне не увидеть, нет,
            Dm       E             Am
        С тобой мне не расстаться, нет.
          G7        C
        Тебя увидел я,
            Dm        Em
        Как белую звезду,
             Am    Dm       E              A
        Что светит нам в вечерней синей мгле.

  Em         Emmaj7   Em7         Em6
  Ты промелькнула и исчезла в вышине,
  Am          Dm           G B D#
  Звезда любви в прекрасном сне.
  Em      Emmaj7     Em7        Em6
  Исчезла ты, но я успел тебе сказать,
  Am             B       E
  Чтоб путь ты озарила мне.

        Am G7    C
Припев: Моя любовь,
          Dm         Em      Am
        Тебя мне не увидеть, нет,
            Dm       E             Am
        С тобой мне не расстаться, нет.
          G7        C
        Тебя увидел я,
            Dm        Em
        Как белую звезду,
             Am    Dm       E              A
        Что светит нам в вечерней синей мгле.
 
 
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