Am Dm По минутам осыпается ожидание невозможного, F E Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Am Dm Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью, F E Здесь так долго друг друга искали мы и конечно, пропали без вести. Припев: Dm Проститься, G C F Dm Нету сил, закрываю, я глаза закрываю E Am Сквозь туман уплывая, A По аллеям столицы, Dm Проститься, G C F Dm За потерей потеря и года полетели E Am За дождями метели, A Перелётные птицы. Проигрыш: Dm E Am Dm Только ночью не могу уснуть, странный холод в сердце прячется. F E Что случилось, скажите мне кто-нибудь, только осень в окно мне расплачется. Am Dm В подоконник мой бьются горошины тишину разбивая веселием. F E Умирали давно понемножку мы, и, наверное, было спасением: Припев: Dm Проститься, G C F Dm Нету сил, закрываю, я глаза закрываю E Am Сквозь туман уплывая, A По аллеям столицы, Dm Проститься, G C F Dm За потерей потеря и года полетели E Am За дождями метели, A Перелётные птицы. Am Dm Время смотрит спокойно, с презрением вы меня уже верно не вспомните. F E Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Am Dm Не досказано и не дослушано, сердце бьётся другими вершинами, F E Значит всё безнадёжно разрушено. Ну зачем же, зачем поспешили мы Припев: Dm Проститься, G C F Dm Нету сил, закрываю, я глаза закрываю E Am Сквозь туман уплывая, A По аллеям столицы, Dm Проститься, G C F Dm За потерей потеря и года полетели E Am За дождями метели, A Перелётные птицы.