Уматурман - Проститься, аккорды

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Am                                 Dm
По минутам осыпается ожидание невозможного,
F                                  E
Ранним утром просыпается от движения неосторожного.
Am                                 Dm
Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью,
F                                  E
Здесь так долго друг друга искали мы и конечно, пропали без вести.

Припев:
     Dm
     Проститься,
     G              C          F         Dm
     Нету сил, закрываю, я глаза закрываю
     E             Am
     Сквозь туман уплывая,
         A
     По аллеям столицы,
     Dm
     Проститься,
     G              C    F         Dm
     За потерей потеря и года полетели
     E             Am
     За дождями метели,
         A
     Перелётные птицы.

Проигрыш: Dm E

Am                                 Dm
Только ночью не могу уснуть, странный холод в сердце прячется.
F                                  E
Что случилось, скажите мне кто-нибудь, только осень в окно мне расплачется.
Am                                 Dm
В подоконник мой бьются горошины тишину разбивая веселием.
F                                  E
Умирали давно понемножку мы, и, наверное, было спасением:

     Припев:
     Dm
     Проститься,
     G              C          F         Dm
     Нету сил, закрываю, я глаза закрываю
     E             Am
     Сквозь туман уплывая,
         A
     По аллеям столицы,
     Dm
     Проститься,
     G              C    F         Dm
     За потерей потеря и года полетели
     E             Am
     За дождями метели,
         A
     Перелётные птицы.

Am                                 Dm
Время смотрит спокойно, с презрением вы меня уже верно не вспомните.
F                                  E
Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате.
Am                                 Dm
Не досказано и не дослушано, сердце бьётся другими вершинами,
F                                  E
Значит всё безнадёжно разрушено. Ну зачем же, зачем поспешили мы 

     Припев:
     Dm
     Проститься,
     G              C          F         Dm
     Нету сил, закрываю, я глаза закрываю
     E             Am
     Сквозь туман уплывая,
         A
     По аллеям столицы,
     Dm
     Проститься,
     G              C    F         Dm
     За потерей потеря и года полетели
     E             Am
     За дождями метели,
         A
     Перелётные птицы.
 
 
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