Прокрутка

Вступление: Am Dm Em }x4 Куплет: Am Dm Em Am Девочка, живущая в сети, Dm G C F Нашедшая любовь между строк, Bm7 E Am Между небом и землей. Пальцами Dm Em Am Пытаясь угадать, Dm G C F Надеясь угадать до конца, Bm E До конца Проигрыш: x2 Am D Am D Лай-хее, лай-хее, Dm G C E Лай-на-на-хее-ла-лай В самом конце проигрыша есть такая штука: E| ----------------------- B| 10-12/13-12-10-13/12-10 G| ----------------------- D| ----------------------- A| ----------------------- E| ----------------------- Куплет: Am Dm Em Am Девочка, живущая в сети, Dm G C F Живущая за всех, до конца, Bm7 E Am На последнем этаже. Клавиши, Dm Em Am хранящие тепло, Dm G C F Таящие вопрос никому, Bm E Никому. Припев: F Может быть на том конце встретишь Dm В чьем-нибудь чужом лице третьем, G Что-нибудь отдашь сердце, E Кто-нибудь отдаст сердце. F Знаешь ли, бывет же чудо, Dm Знаешь ли, встречают же люди, G Может быть, и ты тоже... E Может быть... Куплет: Am Dm Em Am Девочка, живущая в сети, Dm G C F Забывшая любовь между строк, Bm7 E Am Между небом и землей. Девочка, Dm Em Am уставшие глаза, Dm G C F Догнавшие рассвет, только ей, Bm E Только ей. Am Dm Em Am Девочка, живущая в сети... Am Dm Em В конце играется так: E| ----------------------- B| ----------------------- G| ----5--4------5--4----- D| -7------------------7-- A| ----------------------- E| -----------------------