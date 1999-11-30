Земфира - Webgirl, аккорды

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Вступление: Am Dm Em }x4

Куплет:
Am         Dm Em     Am
Девочка, живущая в сети,
  Dm   G    C            F
Нашедшая любовь между строк, 
      Bm7   E    Am
Между небом и землей.  
                 Пальцами  
  Dm   Em  Am
Пытаясь угадать,
  Dm    G   C          F
Надеясь угадать до конца,  
      Bm E
До конца

Проигрыш: x2
 Am  D  Am   D 
Лай-хее, лай-хее,
Dm         G      C  E
Лай-на-на-хее-ла-лай

В самом конце проигрыша есть такая штука:
E| -----------------------
B| 10-12/13-12-10-13/12-10
G| -----------------------
D| -----------------------
A| -----------------------
E| -----------------------

Куплет:
Am         Dm Em     Am
Девочка, живущая в сети,
  Dm   G    C            F
Живущая за всех, до конца,
      Bm7   E    Am
На последнем этаже.
               Клавиши, 
  Dm   Em  Am
хранящие тепло,
  Dm    G   C      F
Таящие вопрос никому,
   Bm E
Никому.

Припев:
 F
Может быть на том конце встретишь
   Dm
В чьем-нибудь чужом лице третьем,
  G
Что-нибудь отдашь сердце,
  E
Кто-нибудь отдаст сердце.
  F
Знаешь ли, бывет же чудо,
 Dm
Знаешь ли, встречают же люди,
 G
Может быть, и ты тоже...
 E
Может быть...

Куплет:
Am         Dm Em     Am
Девочка, живущая в сети,
  Dm   G    C            F
Забывшая любовь между строк,
      Bm7   E    Am
Между небом и землей.
                 Девочка, 
  Dm   Em  Am
уставшие глаза,
  Dm    G   C          F
Догнавшие рассвет, только ей,
      Bm E
Только ей.

Am         Dm Em     Am
Девочка, живущая в сети... Am Dm Em 

В конце играется так:
E| -----------------------
B| -----------------------
G| ----5--4------5--4-----
D| -7------------------7--
A| -----------------------
E| -----------------------

Комментарий автора:

D:
     II         III        IV        V
1|----0----|----------|----------|----------|
2|----0----|----0-----|----------|----------|
3|----0----|----------|----------|----------|
4|----0----|----------|----0-----|----------|
5|----0----|----------|----------|----0-----|
6|----0----|----------|----------|----------|
 
 
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