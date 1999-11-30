Прокрутка

Dm G И будто бы я в расплавленном солнцем острове F A7 Забытая телеком я голый глухой и апостол я Dm И капельки пота G И люди малюски F Латинские ноты A7 И ломанный русский Dm A# Узоры и голова в бинтах Dm A# Стелеты засели глубоко Dm A# Миноры и я как на винтах Gm Ракеты ракеты ракеты летают далеко Dm Далеко Gm Далеко F A Далеко хей Dm G И будто бы я растреляла последние косточки F A7 И пахнет сентябрь и также покрытые форточки Dm И капельки пота G И люди малюски F Латинские ноты A7 И ломанный русский Dm A# Узоры и голова в бинтах Dm A# Стелеты засели глубоко Dm A# Миноры и я как на винтах Gm Ракеты ракеты ракеты летают далеко Dm Далеко Gm Далеко F A Далеко хей Dm A# Узоры и голова в бинтах Dm A# Скелеты засели глубоко Dm A# Миноры и я как на винтах Gm Ракеты ракеты ракеты летают а-а Dm A# Узоры и голова в бинтах Dm A# Скелеты засели глубоко Dm A# Миноры и я как на винтах Gm Ракеты ракеты ракеты летают далеко Dm Далеко Gm Далеко F A Далеко хей Dm Далеко Gm Далеко F A Далеко хей