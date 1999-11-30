Земфира - Ракеты, аккорды

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   Dm                                       G
   И будто бы я в расплавленном солнцем острове
      F                               A7
   Забытая телеком я голый глухой и апостол я

   Dm
   И капельки пота
      G
   И люди малюски
      F
   Латинские ноты
      A7
   И ломанный русский

     Dm          A#
     Узоры и голова в бинтах
     Dm              A#
     Стелеты засели глубоко
     Dm             A#
     Миноры и я как на винтах
     Gm
     Ракеты ракеты ракеты летают далеко
     Dm
     Далеко
     Gm
     Далеко
     F      A
     Далеко хей

   Dm                                       G
   И будто бы я растреляла последние косточки
      F                               A7
   И пахнет сентябрь и также покрытые форточки

   Dm
   И капельки пота
      G
   И люди малюски
      F
   Латинские ноты
      A7
   И ломанный русский

     Dm          A#
     Узоры и голова в бинтах
     Dm              A#
     Стелеты засели глубоко
     Dm             A#
     Миноры и я как на винтах
     Gm
     Ракеты ракеты ракеты летают далеко
     Dm
     Далеко
     Gm
     Далеко
     F      A
     Далеко хей
     Dm          A#
     Узоры и голова в бинтах
     Dm              A#
     Скелеты засели глубоко
     Dm             A#
     Миноры и я как на винтах
     Gm
     Ракеты ракеты ракеты летают а-а
     Dm          A#
     Узоры и голова в бинтах
     Dm              A#
     Скелеты засели глубоко
     Dm             A#
     Миноры и я как на винтах
     Gm
     Ракеты ракеты ракеты летают далеко
     Dm
     Далеко
     Gm
     Далеко
     F      A
     Далеко хей
     Dm
     Далеко
     Gm
     Далеко
     F      A
     Далеко хей
 
 
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