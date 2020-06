Прокрутка

Вступление: Dm | Dm | G | C B7 | B7 | Dm/B | E7 Dm Медленно верно газ G C Плыл по уставшей комнате B7 Не задевая глаз Dm/B E7 Тех, что вы вряд ли вспомните. Dm Бился неровно пульс, G C Мысли казались голыми B7 Из пистолета грусть Dm/B E7 Целилась прямо в голову. Проигрыш: Dm | Dm | G | C B7 | B7 | Dm/B | E7 Dm Строчки летели вниз G C Матом ругались дворники B7 Я выбирала жизнь Dm/B E7 Стоя на подоконнике. Dm В утренний сонный час G C Час когда все растаяло B7 Я полюбила вас Dm/B E7 Марина Цветаева... Проигрыш: Dm | Dm | G | C B7 | B7 | Dm/B | E7 Gm D7/A Bb Марина... Кода: Eb | Em-5 | D | D7 | Gm