Земфира - Марина Цветаева, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
Вступление: Dm | Dm | G | C  
            B7 | B7 | Dm/B | E7  
 
 Dm  
Медленно верно газ 
  G               C  
Плыл по уставшей комнате 
 B7  
Не задевая глаз 
 Dm/B                  E7  
Тех, что вы вряд ли вспомните. 
 
 Dm
Бился неровно пульс, 
  G               C  
Мысли казались голыми 
 B7
Из пистолета грусть 
 Dm/B                E7  
Целилась прямо в голову. 
 
Проигрыш: Dm | Dm | G | C  
          B7 | B7 | Dm/B | E7  
 
 Dm
Строчки летели вниз 
  G               C  
Матом ругались дворники 
 B7
Я выбирала жизнь  
 Dm/B            E7  
Стоя на подоконнике. 
 
 Dm
В утренний сонный час 
  G               C  
Час когда все растаяло 
 B7
Я полюбила вас 
 Dm/B        E7  
Марина Цветаева... 
 
Проигрыш: Dm | Dm | G | C  
          B7 | B7 | Dm/B | E7  
 
 Gm    D7/A Bb  
  Марина... 
 
Кода: Eb | Em-5 | D | D7 | Gm
 
 
Свернуть Распечатать

Видео

Земфира популярные подборы аккордов

Название композицииMp3ВидеоПросмотров
Хочешь
 5,410
Искала
 2,375
Жить в твоей голове
 2,373
Бесконечность
 2,166
Прости меня, моя любовь
 1,936
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года