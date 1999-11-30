Земфира - Счастье, аккорды

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Chorus:
       Am           F         C           B      A#
   e:---------0-----------1----------------------------
   B:-----0h1---1-------1-------------5----------------
   G:-----------------2-------------5---------4------3-
   D:---------------3-------------5---------4------3---
   A:--0----------------------3-----------2------1-----
 
     Am         F  C  B  A#      Am
   Счастье мое... Как... Я без тебя
             F      C    B  A#
   Сколько еще... Ждать... Пасмурных дней
     Am         F  C  B  A#      Am
   Может быть, я... Вернусь... Уже не к тебе
             F      C    B  A#
   Но счастье мое... Будь... Просто будь
 
Verse:
   Em       Am     A7         B
   Я напишу об этом нескладно, не в рифму
   Em       Am     A7         B
   Как разбивалась гордость на мелочь, об рифмы
   Em       Am     A7         B
   И не убила вера себя же, во сне же
   Em          A7 C          B
   Умирала сказка и не спасал межгород
 
Chorus:
       Am           F         C           B      A#
   e:---------0-----------1----------------------------
   B:-----0h1---1-------1-------------5----------------
   G:-----------------2-------------5---------4------3-
   D:---------------3-------------5---------4------3---
   A:--0----------------------3-----------2------1-----
 
     Am         F  C  B  A#      Am
   Счастье мое... Как... Я без тебя
             F      C    B  A#
   Сколько еще... Ждать... Пасмурных дней
     Am         F  C  B  A#      Am
   Может быть, я... Вернусь... Уже не к тебе
             F      C    B  A#
   Но счастье мое... Будь... Просто будь
 
 
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