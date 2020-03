Прокрутка

Chorus: Am F C B A# e:---------0-----------1---------------------------- B:-----0h1---1-------1-------------5---------------- G:-----------------2-------------5---------4------3- D:---------------3-------------5---------4------3--- A:--0----------------------3-----------2------1----- Am F C B A# Am Счастье мое... Как... Я без тебя F C B A# Сколько еще... Ждать... Пасмурных дней Am F C B A# Am Может быть, я... Вернусь... Уже не к тебе F C B A# Но счастье мое... Будь... Просто будь Verse: Em Am A7 B Я напишу об этом нескладно, не в рифму Em Am A7 B Как разбивалась гордость на мелочь, об рифмы Em Am A7 B И не убила вера себя же, во сне же Em A7 C B Умирала сказка и не спасал межгород Chorus: Am F C B A# e:---------0-----------1---------------------------- B:-----0h1---1-------1-------------5---------------- G:-----------------2-------------5---------4------3- D:---------------3-------------5---------4------3--- A:--0----------------------3-----------2------1----- Am F C B A# Am Счастье мое... Как... Я без тебя F C B A# Сколько еще... Ждать... Пасмурных дней Am F C B A# Am Может быть, я... Вернусь... Уже не к тебе F C B A# Но счастье мое... Будь... Просто будь