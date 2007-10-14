Земфира - Во мне, аккорды

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Вступление: C | C | Fm | Fm }x2 

 C Fm          C
Сон. Странный сон.
   Fm              C Fm
Я вижу отражение себя
         C Gm/B
Столько лет. 
     Fm/Ab G       Cm Gm/B
Во мне       все слова 
     Fm/Ab G      Cm
Во мне       тишина.

C      Fm C
Снова дождь
    Fm                   C
Стучит свои признания луне. 
      Fm C
Этот дождь
   Fm                  C Gm/B
Наверное не знает обо мне.
     Fm/Ab G        Cm Gm/B
Во мне        корабли
     Fm/Ab G       Cm Gm/B
Во мне         города
     Fm/Ab G        Cm Gm/B
Во мне       вся любовь 
     Fm/Ab G        Cm Gm/Eb
Во мне      все что есть.

Кода: Fm/Ab | G | Cm | Gm /Eb
      Fm/Ab | G | Cm

Комментарий автора:

Fm = 133111
Gm/B = 6x878x
Gm/Eb = x6x333
Fm/Ab = 4x656x
 
 
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