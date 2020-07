Прокрутка

Вступление: C | C | Fm | Fm }x2 C Fm C Сон. Странный сон. Fm C Fm Я вижу отражение себя C Gm/B Столько лет. Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне все слова Fm/Ab G Cm Во мне тишина. C Fm C Снова дождь Fm C Стучит свои признания луне. Fm C Этот дождь Fm C Gm/B Наверное не знает обо мне. Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне корабли Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне города Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне вся любовь Fm/Ab G Cm Gm/Eb Во мне все что есть. Кода: Fm/Ab | G | Cm | Gm /Eb Fm/Ab | G | Cm