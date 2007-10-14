Земфира - Во мне, аккорды
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Вступление: C | C | Fm | Fm }x2 C Fm C Сон. Странный сон. Fm C Fm Я вижу отражение себя C Gm/B Столько лет. Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне все слова Fm/Ab G Cm Во мне тишина. C Fm C Снова дождь Fm C Стучит свои признания луне. Fm C Этот дождь Fm C Gm/B Наверное не знает обо мне. Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне корабли Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне города Fm/Ab G Cm Gm/B Во мне вся любовь Fm/Ab G Cm Gm/Eb Во мне все что есть. Кода: Fm/Ab | G | Cm | Gm /Eb Fm/Ab | G | Cm
Комментарий автора:
Fm = 133111 Gm/B = 6x878x Gm/Eb = x6x333 Fm/Ab = 4x656x
Аппликатуры аккордов
15,791 5 14.10.2007
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