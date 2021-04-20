Помогите подобрать аккорды к песне гр. Сябры - Старый альбом
Помогите подобрать аккорды к песне гр.Сябры - Старый альбом
FenderFA125 @FenderFA125
- Вопрос задан
- 4,731 просмотр
- 0
Все комментарии (6)
Подписаться
alex16055420 апреля 2021 в 12:27:30#
А от "Сувенира" Демиса Руссоса не подойдет?
alex16055420 апреля 2021 в 12:43:08#
Dm7 G C
Давай останемся вдвоем,
Dm E Am
Листая старый наш альбом.
Dm7 G C Am
Хочу побыть хоть пол часа
Dm
В плену страниц, E
Знакомых мест,любимых лиц.
Припев.
Am7 Dm7
Альбом,страница за страницею.
G C
В нем наши годы вереницею.
Am Dm
Вся жизнь страница за страницею
E
И нет пути назад Am
Мы можем только бросить взгляд.
Давай останемся вдвоем,
Dm E Am
Листая старый наш альбом.
Dm7 G C Am
Хочу побыть хоть пол часа
Dm
В плену страниц, E
Знакомых мест,любимых лиц.
Припев.
Am7 Dm7
Альбом,страница за страницею.
G C
В нем наши годы вереницею.
Am Dm
Вся жизнь страница за страницею
E
И нет пути назад Am
Мы можем только бросить взгляд.
FenderFA12520 апреля 2021 в 20:09:41#
@yuriy_b Спасибо большое за отклик. Приятно видеть , что есть ещё люди которым нравятся такие песни (шедевры). Здоровья Вам и всего наилучшего. Удачи.
FenderFA12520 апреля 2021 в 20:12:37#
@alex160554 Очень даже подошло . (немного тупанул) Спасибо большое за подсказку . Удачи.
alex16055421 апреля 2021 в 11:12:20#
Есть еще несколько вариантов текста:
Dm7 G C
Ушел от нас последний день
Dm E Am
Как исчезает в полдень тень
Dm7 G C Am
Любовь уходит с пожелтевшею листвой
Dm E
И расстаемся мы с тобой
Am7 Dm7
Идут года и грусть-печаль в твоих глазах
G C
А я не знаю, что тебе сказать
Am Dm
Найти слова, или без слов ответить на
E
твою любовь Am
Чтоб стала ты моей судьбой
или
Dm7 G C
У темноты твои глаза,
Dm E7 Am
Твой голос - эхо в тишине
Dm7 G C Am
И будем помнить только я и небеса,
Dm E7
Всё то, что ты оставил мне
Am7 Dm7
Твой сувенир спрятан в сердце у меня,
G C
Как он мне дорог, знаю только я
Am Dm
И согревать меня, верю, будет долго-долго, вновь и вновь,
E7 Am
Твой сувенир - твоя любовь
Dm7 G C
Ушел от нас последний день
Dm E Am
Как исчезает в полдень тень
Dm7 G C Am
Любовь уходит с пожелтевшею листвой
Dm E
И расстаемся мы с тобой
Am7 Dm7
Идут года и грусть-печаль в твоих глазах
G C
А я не знаю, что тебе сказать
Am Dm
Найти слова, или без слов ответить на
E
твою любовь Am
Чтоб стала ты моей судьбой
или
Dm7 G C
У темноты твои глаза,
Dm E7 Am
Твой голос - эхо в тишине
Dm7 G C Am
И будем помнить только я и небеса,
Dm E7
Всё то, что ты оставил мне
Am7 Dm7
Твой сувенир спрятан в сердце у меня,
G C
Как он мне дорог, знаю только я
Am Dm
И согревать меня, верю, будет долго-долго, вновь и вновь,
E7 Am
Твой сувенир - твоя любовь
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.