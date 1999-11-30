5nizza - Моя Ямайка, аккорды

Прокрутка
Тональность
Шрифт
100
      Gm
Я не помню, как я родился на свет
        Cm                              Gm
Был он белым, *ля, или зеленым - это неважно
Gm
Я не помню, сколько мне лет
      Cm                              Gm
Фотографии нету на паспорт, где мой первый год

Припев:
  Gm
Ямайка, я, наверно, родился в майке
      Cm             Gm
На твоих руках, на моих ногах -
  Gm
песок, я хожу без носок, босиком
     Cm                            Gm
мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта
 A#              Dm              Cm
Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка
 A#              Dm              Cm
Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка

      Gm
Я не помню моего имени нет, у меня было много фамилий
        Cm                              Gm
их меняли, но меня не спросили я не помню, 
      Gm
кто купил мне билет я очнулся - никого рядом нет, 
        Cm                              Gm
но я чую, человек был не левый - это был кто-то из наших, 
спасибо ему

Припев:
  Gm
Ямайка, я, наверно, родился в майке
      Cm             Gm
На твоих руках, на моих ногах -
  Gm
песок, я хожу без носок, босиком
     Cm                            Gm
мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта
 A#              Dm              Cm
Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка
 A#              Dm              Cm
Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка

      Gm
Я не помню, как открылись глаза за легализа(цию)
        Cm             Gm
Волны воют, а люди воюют все зигзагообразно
        Cm             Gm
я не знаю, что еще вам сказать или показать
        Cm             Gm
я смотрю назад на зад и он - черный: я дома, мама

Припев:
  Gm
Ямайка, я, наверно, родился в майке
      Cm             Gm
На твоих руках, на моих ногах -
  Gm
песок, я хожу без носок, босиком
     Cm                            Gm
мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта
 A#              Dm              Cm
Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка
 A#              Dm              Cm
Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка
 
 
Свернуть Распечатать

Видео

5nizza популярные подборы аккордов

Название композицииMp3ВидеоПросмотров
Я солдат
 15,651
Весна
 1,461
Нева
 985
Моя Ямайка
 717
Ты кидал
 591
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года