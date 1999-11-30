Прокрутка

Gm Я не помню, как я родился на свет Cm Gm Был он белым, *ля, или зеленым - это неважно Gm Я не помню, сколько мне лет Cm Gm Фотографии нету на паспорт, где мой первый год Припев: Gm Ямайка, я, наверно, родился в майке Cm Gm На твоих руках, на моих ногах - Gm песок, я хожу без носок, босиком Cm Gm мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта A# Dm Cm Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка A# Dm Cm Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка Gm Я не помню моего имени нет, у меня было много фамилий Cm Gm их меняли, но меня не спросили я не помню, Gm кто купил мне билет я очнулся - никого рядом нет, Cm Gm но я чую, человек был не левый - это был кто-то из наших, спасибо ему Припев: Gm Ямайка, я, наверно, родился в майке Cm Gm На твоих руках, на моих ногах - Gm песок, я хожу без носок, босиком Cm Gm мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта A# Dm Cm Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка A# Dm Cm Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка Gm Я не помню, как открылись глаза за легализа(цию) Cm Gm Волны воют, а люди воюют все зигзагообразно Cm Gm я не знаю, что еще вам сказать или показать Cm Gm я смотрю назад на зад и он - черный: я дома, мама Припев: Gm Ямайка, я, наверно, родился в майке Cm Gm На твоих руках, на моих ногах - Gm песок, я хожу без носок, босиком Cm Gm мои волосы ниже стандарта, мне нужна твоя карта A# Dm Cm Мама, мама-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка A# Dm Cm Мам-мая-мая-мая-мая-мая-моя Ямайка