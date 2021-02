Прокрутка

Intro: (Cm/A) (D) (Gm) (D#) 1---------------------------------6---------------| 2----7----------------------------8---------------| 3|--5-5-5~~-5--7-7-7~~----3-3-3~~-3--7-7-7~~---7--| 4|--5-5-5~~-5--7-7-7~~-5--0-0-0~~-0--5-5-5~~------| 5|--0-0-0~~-0--5-5-5~~-5--1-1-1~~-1--6-6-6~~-6----| 6-------------------------------------------------| Cm/A Улица длится, длится, не спится, D Засыпаю - не могу остановиться, Gm Зажигаю, наблюдаю за собой там, D# Со стороны. Раны Cm/A Не зажили, долго кружили. D Вдох, снова тени ожили. Gm Были, любили, забыли, оставили D# Там. Припев: Cm/A Я не вернусь и снова не будет D Весны. Gm Я поднимусь, я уже не боюсь D# Высоты-ы-ы-ы. Cm/A Я не хочу чтобы ты, D Я не хочу чтобы я, Gm Часами, словами, весами грузили D# Себя. Cm/A Ту-ту-ту D Ту-ту-ту Gm Ту-ту-ту D# Ту-ту-ту Cm/A Ту-ту-ту D Ту-ту-ту Cm/A Ночь наступает на пятки, D Звуки играют в прятки. Gm Сладкие взятки прячутся их D# Не достать, до них не добраться Cm/A Можно смеяться, не приземляться. D Gm Трудно понять, легко догадаться. D# Cm/A Нет не отнять того что бы было, D Опять догонять, время не ждать Gm Можно сгореть, не успеть, не допеть, D# Не догнать, не узнать, потеряться. Cm/A Можно смеяться, не приземляться. D Gm Трудно понять, легко догадаться. D# Припев: Cm/A Я не вернусь и снова не будет D Весны. Gm Я поднимусь, я уже не боюсь D# Высоты-ы-ы-ы. Cm/A Я не хочу чтобы ты, D Я не хочу чтобы я, Gm Часами, словами, весами грузили D# Себя. Cm/A Ту-ту-ту D Ту-ту-ту Gm Ту-ту-ту D# Ту-ту-ту Cm/A Ту-ту-ту D Ту-ту-ту Cm/A На ответы у меня есть вопросы, D Папиросы распросы, спроси меня: Gm Где ты? - Нигде, я иду никуда. D# Да, горят провода, это Cm/A Правда. Сухая вода, D Бесконечная нота. Спроси меня: Gm Кто ты? - Никто, но я здесь D# Навсегда. Припев: Cm/A Я же вернусь и снова наступит D Весна. Gm Когда я проснусь, я узнаю - D# Тебе не до сна-а-а-а Cm/A Я так хочу чтобы ты, D Я так хочу чтобы я, Gm Дышали одной тишиной и не видели D# Дня. Cm/A Я так хочу чтобы ты, D Я так хочу чтобы я, Gm Ту-ту-ту D# Ту-ту-ту (Cm/A) (D) 1---------------------------------------| 2---------------------------------------| 3|---5---5---5--5------7---7---7--7-----| 4|---5---5---5--5------7---7---7--7-----| 5|-0-------0---------5-------5----------| 6|-----0-------0---------5-------5------| (Gm) (D#) 1---------------------------------------| 2---------------------------------------| 3|---3---3---3--3------8---8---8--8-----| 4|---5---5---5--5------8---8---8--8-----| 5|-----3-------3-----6-------6----------| 6|-3-------3-------------6-------6------| Cm/A D Дышали одной тишиной и не видели Gm Дня-а-а. D# а а а Cm/A Я так хочу чтобы ты, D Я так хочу чтобы я, Gm Дышали одной тишиной и не видели D# Дня-а-а-а-а-а. (С#) (D) 1---------------------------------------| 2---------------------------------------| 3|-7---6---6---6--6-7---8---8---8--8----| 4|-7---6---6---6--6-7---8---8---8--8----| 5|---4-------4--------6---6-------------| 6|-------4-------4------------6---6-----| C# А-а- D а. Я же вернусь и снова наступит C# Весна. А-а- D а. C# Я же вернусь и снова наступит D Весна-а. А-а- C# а. А-а- D а. C# Я же вернусь и снова наступит D Весна-а. C# А-а- D а.