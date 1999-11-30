5nizza - Весна, аккорды

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Intro:
     (Cm/A)       (D)        (Gm)       (D#)       
  1---------------------------------6---------------|
  2----7----------------------------8---------------|
  3|--5-5-5~~-5--7-7-7~~----3-3-3~~-3--7-7-7~~---7--|
  4|--5-5-5~~-5--7-7-7~~-5--0-0-0~~-0--5-5-5~~------|
  5|--0-0-0~~-0--5-5-5~~-5--1-1-1~~-1--6-6-6~~-6----|
  6-------------------------------------------------|

Cm/A
Улица длится, длится, не спится, 
D
Засыпаю - не могу остановиться,
Gm
Зажигаю, наблюдаю за собой там, 
D#
Со стороны. Раны

Cm/A   
Не зажили, долго кружили.
D
Вдох, снова тени ожили.
Gm
Были, любили, забыли, оставили
D#
Там.        
 
Припев: 
Cm/A
Я не вернусь и снова не будет 
D
Весны.
Gm
Я поднимусь, я уже не боюсь
D#
Высоты-ы-ы-ы. 
Cm/A   
Я не хочу чтобы ты,
D
Я не хочу чтобы я,
Gm
Часами, словами, весами грузили 
D#
Себя.
Cm/A
Ту-ту-ту
D
Ту-ту-ту
Gm
Ту-ту-ту
D#
Ту-ту-ту   
Cm/A
Ту-ту-ту
D
Ту-ту-ту

Cm/A  
Ночь наступает на пятки,
D
Звуки играют в прятки.
Gm
Сладкие взятки прячутся их
D#
Не достать, до них не добраться

Cm/A
Можно смеяться, не приземляться.

D

Gm
Трудно понять, легко догадаться.

D#
 
Cm/A
Нет не отнять того что бы было,
D
Опять догонять, время не ждать
Gm
Можно сгореть, не успеть, не допеть,
D#
Не догнать, не узнать, потеряться.
 
Cm/A 
Можно смеяться, не приземляться.

D

Gm
Трудно понять, легко догадаться.

D#
 
Припев: 
Cm/A
Я не вернусь и снова не будет 
D
Весны.
Gm
Я поднимусь, я уже не боюсь
D#
Высоты-ы-ы-ы. 
Cm/A 
Я не хочу чтобы ты,
D
Я не хочу чтобы я,
Gm
Часами, словами, весами грузили 
D#
Себя.
Cm/A
Ту-ту-ту
D
Ту-ту-ту
Gm
Ту-ту-ту
D#
Ту-ту-ту   
Cm/A
Ту-ту-ту
D
Ту-ту-ту
 
Cm/A
На ответы у меня есть вопросы,
D
Папиросы распросы, спроси меня:
Gm
Где ты? - Нигде, я иду никуда.
D#
Да, горят провода, это 
  
Cm/A
Правда. Сухая вода,
D
Бесконечная нота. Спроси меня:
Gm
Кто ты? - Никто, но я здесь
D#
Навсегда.

Припев:
Cm/A
Я же вернусь и снова наступит
D
Весна.
Gm
Когда я проснусь, я узнаю - 
D#
Тебе не до сна-а-а-а
Cm/A
Я так хочу чтобы ты,
D
Я так хочу чтобы я,
Gm
Дышали одной тишиной и не видели
D#
Дня.
Cm/A
Я так хочу чтобы ты,
D
Я так хочу чтобы я,
Gm
Ту-ту-ту
D#
Ту-ту-ту
   
     (Cm/A)              (D)     
   1---------------------------------------|
   2---------------------------------------|
   3|---5---5---5--5------7---7---7--7-----|
   4|---5---5---5--5------7---7---7--7-----|
   5|-0-------0---------5-------5----------|
   6|-----0-------0---------5-------5------|
     
     (Gm)              (D#)                    
   1---------------------------------------|                                       
   2---------------------------------------|
   3|---3---3---3--3------8---8---8--8-----|
   4|---5---5---5--5------8---8---8--8-----|
   5|-----3-------3-----6-------6----------|
   6|-3-------3-------------6-------6------|
 
Cm/A

D
Дышали одной тишиной и не видели
Gm
Дня-а-а. 
D#
а а а

Cm/A 
Я так хочу чтобы ты,
D
Я так хочу чтобы я,
Gm
Дышали одной тишиной и не видели
D#
Дня-а-а-а-а-а.
 
       (С#)             (D)
   1---------------------------------------|                                       
   2---------------------------------------|
   3|-7---6---6---6--6-7---8---8---8--8----|
   4|-7---6---6---6--6-7---8---8---8--8----|
   5|---4-------4--------6---6-------------|
   6|-------4-------4------------6---6-----|
 
C#
А-а-
D
а. Я же вернусь и снова наступит
C#
Весна. А-а-
D
а.
C# 
Я же вернусь и снова наступит
D
Весна-а. А-а-
C# 
а. А-а-
D
а.
C# 
Я же вернусь и снова наступит 
D
Весна-а. 
C# 
А-а-
D
а.
 
 
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