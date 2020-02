Прокрутка

G Bm C D Я тобi зiграю на валторнi, G Bm C D або, може, трубi, Є-є-є, G Bm C D Сонце вийде за хмари, та й по покрiвлi G Bm C D загуркотять дощi, Є-є-є. Приспiв: G Bm Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен, C D я не той, я не то-о-ой! G Bm Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен C D Насправдi, є-є-є, C D Хто потрiбен насправдi, є-є-є. G Bm C D А коли нiч моє вкриє мiсто, G Bm C D то ти побачиш, як я гарно танцюю, ю-ю-ю, ю-ю-ю. G Bm C D Я подарую тобi зiрок намисто, G Bm C D крижаними фарбами тебе тебе я намалюю, ю-ю-ю. Приспiв: G Bm Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен, C D я не той, я не то-о-ой! G Bm Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен C D Насправдi, є-є-є, C D Хто потрiбен насправдi, є-є-є. Ва-ва-ва... G Bm C D Я не то-о-ой, я не той, я не то-о-ой, G Bm C D Я не той, я не той, я не той, я не той, я не то-о-ой. Приспiв: G Bm Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен, C D я не той, я не то-о-ой! G Bm Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен C D Насправдi, є-є-є, C D Хто потрiбен насправдi, є-є-є.