5nizza - Я не той, аккорды

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  G     Bm        C       D  
  Я тобi зiграю на валторнi,  
              G  Bm C D
  або, може, трубi, Є-є-є,
  G     Bm        C       D  
  Сонце вийде за хмари, та й по покрiвлi 
              G  Bm C D
  загуркотять дощi, Є-є-є.

Приспiв:
	      G                    Bm     
	Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен,   
         C           D    
        я не той, я не то-о-ой!
	      G                    Bm     
	Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен
         C           D    
	Насправдi, є-є-є,
         C           D    
	Хто потрiбен насправдi, є-є-є.

  G     Bm        C       D  
А коли нiч моє вкриє мiсто, 
              G  Bm C D
то ти побачиш, як я гарно танцюю, ю-ю-ю, ю-ю-ю.
  G     Bm        C       D  
Я подарую тобi зiрок намисто, 
              G  Bm C D
крижаними фарбами тебе тебе я намалюю, ю-ю-ю.

Приспiв:
	      G                    Bm     
	Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен,   
         C           D    
        я не той, я не то-о-ой!
	      G                    Bm     
	Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен
         C           D    
	Насправдi, є-є-є,
         C           D    
	Хто потрiбен насправдi, є-є-є.

Ва-ва-ва...

  G      Bm         C         D    
Я не то-о-ой, я не той, я не то-о-ой,
  G      Bm              C           D    
Я не той, я не той, я не той, я не той, я не то-о-ой.

Приспiв:
	      G                    Bm     
	Чому? Бо я не той, хто тобi потрiбен,   
         C           D    
        я не той, я не то-о-ой!
	      G                    Bm     
	Я не той хто тобi потрiбен, я не той, хто потрiбен
         C           D    
	Насправдi, є-є-є,
         C           D    
	Хто потрiбен насправдi, є-є-є.
 
 
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